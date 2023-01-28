Данилов о победе Украины: впереди сложный период, но перелом уже произошел

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда можно ожидать победы нашего государства в войне с РФ. По его словам, сейчас назвать точную дату невозможно, впереди еще будет много работы.

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Однако победа Украины в противостоянии с Россией точно не является вопросом недели или двух. Об этом Данилов сказал в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вооруженным силам Украины предстоит проделать сложную работу, чтобы выгнать российских захватчиков со всех наших территорий. Впереди тяжелые бои на большом расстоянии фронта в более чем две тысячи километров.

"Имеем понимание, что мы должны почистить все наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. Это тяжелая работа. И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две – я не являюсь таким оптимистичным. Я понимаю, что в этом году нас ждет очень много работы", – говорит секретарь СНБО.

Однако, по его словам, переломный момент в войне уже случился. Теперь впереди у Украины сложный период, который продлится минимум месяц-полтора, или два или даже три.

"Да, будет сложно, нам нельзя расслабляться, но, поверьте, все будет. Давайте подождем...Нам нужно пройти этот сложный путь", – добавил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Данилов заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в отношении территорий в войне с Россией. В том числе и насчет Крымского полуострова.

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