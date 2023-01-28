Никаких отдельных кейсов по Крыму: Данилов заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в отношении территорий. Видео

Украина не пойдет ни на какие уступки в отношении территорий в войне с Россией. В том числе и касательно крымского полуострова.

Видео дня

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью на YouTube-канале UKRLIFE.TV. Он категорически отверг возможность рассмотрения дипломатических предложений по статусу Крыма (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наша позиция, которая касается окончания войны, она является публичной и для всех понятной. Это – границы 1991 года. Это – возвращение всех территорий Донецкой и Луганской областей. И это обязательно возвращение Крыма", – сказал Данилов.

По его словам, иногда у партнеров Украины расходятся эти позиции.

"Они считают, что Крым можно как-то выносить за скобки, что Крым можно как-то рассматривать в отдельном кейсе. Может, нужно брать время на какие-то улаживания с учетом того, что прошло определенное время. Людей – они (РФ – Ред.) завезли или еще какие-то процессы", – добавил чиновник.

Данилов акцентировал, что власти страны не рассматривают такой поворот событий.

"Мы категорически против такого подхода. Это непростой вопрос. Это вопрос, который требует дополнительных каких-то вещей, но это не значит, что мы должны идти на уступки", – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что с учетом той цены, которую Украина заплатила за свою независимость и платит за свою свободу, власть не имеет права на это.

"Нужно понимать, что в отличии от РФ, у нас есть гражданское общество. Оно пестрое, оно непростое, но оно постоянно может сказать свое слово", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что окопы, которые россияне начали рыть в Крыму, им точно не помогут. Временно оккупированный полуостров – украинская земля, которая будет возвращена под контроль нашего государства.

Также OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ планируют деоккупировать Крым. Он признал, что это сражение будет тяжелым. "Но мы настроены", – сказал украинский лидер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!