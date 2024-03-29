Если американцы нас сдадут, то есть не предоставят не позже апреля необходимой помощи, Украина в дальнейшем вынуждена будет бороться не за возврат оккупированных территорий, а исключительно за то, чтобы не потерять территории ещё.

В таких условиях всё изменится.

И тогда уже достижение мира за счёт сокращения страны до части, контролируемой на момент переговоров, с одновременным вступлением в ЕС будет восприниматься в качестве большой дипломатической победы — при помощи Германии, Турции, КНР и даже Венгрии со Словакией, а если ещё и в НАТО (какой он ни есть) — победы вообще огромной, но для неё ещё понадобится участие США, Великобритании и Франции.

Это не будет поражение Украины. Это будет позорное геополитическое поражение Запада. И жить после него можно будет только вместе.

(А пока — всё решает не Байден. И даже не "Мировое правительство", коль не может найти квалифицированного киллера, из-за чего всё решает трампист-баптист Майк Джонсон.)