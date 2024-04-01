CNN: большинство украинцев, включая военных, считают выборы президента сейчас плохой идеей

В прошлом месяце только 15% респондентов сказали Киевскому международному институту социологии, что в стране следует провести выборы. Кроме того, Конституция Украины не разрешает проводить голосование во время войны.

Об этом пишет CNN. Учитывая, что миллионы украинцев уехали и живут за границей или воюют на передовой, выборы не состоятся и в ближайшем будущем.

Издание отмечает, что некоторые американские республиканцы стремились сделать истечение срока полномочий Зеленского в мае, дополнительной причиной отказа в оказании военной помощи. Вивек Рамасвами, баллотировавшийся на пост президента от Республиканской партии, обвинил Киев в "угрозах отменить выборы, если США не выделят больше денег".

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, несмотря на то, что он решительный сторонник помощи Украине, также занял однозначную позицию.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже когда она подвергается нападению. Американский народ должен знать, что Украина другая. В прошлом эта страна была очень коррумпированной", – заявил он на пресс-конференции в Киеве в прошлом году.

Сам Зеленский в последние месяцы дал понять, что это не то, чем, по его мнению, должна заниматься страна во время войны.

"Если вы защищаете демократию, то вы должны думать об этой защите даже во время войны. Выборы являются одним из таких средств защиты", – сказал он, признавая, что голосование вполне может отвлекать от главной цели – победы над Россией.

Для лидера, чувствительного к обвинениям в желании удержаться у власти, чья привлекательность в 2019 году частично базировалась на обещании большей открытости и демократической прозрачности, закрытие разговоров о выборах является риском. И все же в дальнейших комментариях президент был менее двусмысленным.

"Сейчас неподходящее время для выборов", – сказал он в ноябре 2023 года, и с тех пор его позиция не изменилась.

Алексей Кошель из Комитета избирателей Украины видит в этом прозрачный политический расчет. Он считает, что команда Зеленского сначала хотела провести выборы, потому что поддержка президента была очень высока. Но когда его рейтинги начали падать, власти остыли к этой идее.

Как писал OBOZ.UA, согласно социологическому опросу, все больше украинцев не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Только за январь количество таких граждан увеличилось на 9%.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы нового лидера государства могут пройти в Украине в 2024 году, несмотря на войну. Но для этого нужно обеспечить условия явки на избирательные участки не только находящихся за рубежом граждан, но и военных без ущерба для фронта.

Впрочем, уверен глава государства, "общество не готово это поддерживать" и вряд ли позволит парламенту и правительству тратить деньги во время войны на проведение выборов. Также Зеленский подчеркнул, что при условии проведения голосования будет особенно остро стоять вопрос безопасности.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что выборы в нашей стране не будут проводиться до завершения войны с РФ. Об этом можно говорить только после прекращения действия режима военного положения.

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