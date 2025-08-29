Я інколи почитую і аналізую "сміття", яке видає "Россия в глобальной политике". Чому? Бо там друкуються ідеологи кремля. І цей матеріал, про який піде мова, зʼявився за місяць до славнозвісної Аляски. В Білому домі таких речей не бачать і не аналізують… І це біда! Бо якби голова варила, а не носила виключно кепку MAGA, то зустрічі Трамп-путін не було б, як і заяв про мирну угоду з вбивцею. Ну, не домовишся ти з тим, хто планує знищити Україну і вже взяв курс на війну з Європою і США.

Але після чергового жорстокого звірячого обстрілу України, я примусив себе перечитати статтю Сергія Караганова "Европа: недоброе расставание". Це цілий доктор наук, професор, викладач, голова президії ради з питань зовнішньої політики і оборони при президентові рф. Ви ж розумієте, що саме такі, як цей доХтор готували путіна до зустрічі з Трампом на Алясці.

Отже, що пише Караганов? У росії і світу ворог один - це Європа. Українці - це просто наймити, які виконують завдання Європи. Вся Європа русофобська і її вже треба починати бомбити. Найлютіший ворог- Велика Британія. А Німеччина відповість за всі дії Гітлера. Президент Трамп розуміє все зло Європи, але штовхає її на протистояння з росією. Україна ж для Трампа лише плацдарм. США - це теж ворог, бо є частиною колективного Заходу. Вихід один- застосування ядерної зброї. Тільки так можна врятувати світ. Світле майбутнє може забезпечити лише росія, Китай і Іран!

Ви запитаєте, що далі після застосування ядерної зброї? У ідеолога путіна і професора є відповідь - це курс рф на сибіризацію. Караганов закликає вже починати будувати будинки в Сибіру, бо Сибір - це курорт. Всіх розбомбить і заховатися до Сибіру. Во, яка стратегія! Академік Сахаров, мабуть, в труні перевертається…

Ну, скільки там Трамп дав ще днів на "подумати" путіну? Що там Віткофф плете про завершення війни до кінця 2025 року? Ці географи просто, ще не знають про курорти в Сибіру. Може, Трамп запропонує новий "peace deal" - фантастичну рівʼєру в тундрі і тайзі.