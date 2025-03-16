Для многих, кто интересуется современной политикой, появление путина в военной форме было полной неожиданностью и указывало на определенные сигналы, которые он в такой форме послал Западу.

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На мій погляд, це не просто чергова "витівка" старіючого диктатора, це натяк, перш за все президенту Трампу, на його миротворчі пропозиції. Якщо військовий камуфляж на Зеленскому виглядає органічно, як певний символ збройної боротьби українського народу проти агресора, то військовий одяг на путіні виглядав в певній мірі кумедно і повинен був означати лише відповідь Трампу - путін обирає війну, а не мир. Підтвердженням цьому були його жорсткі заяви, які пронулали на командному пункті у Курській області.

Виходить так, що путін готується до перемоги.

Нагадую, все це путінське дійство відбувалося в розпал спроб Трампа домовитися про 30-денне перемир’я. Поки аналітики гадають, що означає поява путіна у військовій формі, він видав наказ своїм військам повністю звільнити усю курську область. Тобто, путін не збирався і не збирається зупиняти війну. Ще до переговорів з представником президента Трампа, путін формально підтримав запропоноване перемир’я, але знову послався на певні умови, які фактично зводяться до капітуляції України. Разом з тим, було якесь відчуття що путін і Трамп вже давно це питання між собою узгодили і залишилося лише його обнародувати. І можливо саме на цих домовленостях і ґрунтувалась впевненість Трампа, що він з путіним домовиться про перемирʼя.

Але, як показують подальші події, то можливо ці припущення є не виправданими.

Підтвердженням цьому є матеріал Макса Бута - оглядача Washington Post і старшого наукового співробітника Ради з міжнародних відносин, під назвою "Путін не хоче припинення вогню в Україні. Він все ще хоче перемогти", який посилається на важливий документ, який вносить певну ясність у це питання.

Автор зазначає, що " У разі виникнення сумнівів щодо того, яка країна — Росія чи Україна — була перешкодою для миру, Кремль розвіяв їх цього тижня своєю відповіддю на 30-денний план припинення вогню, запропонований адміністрацією Трампа. Українські представники беззастережно погодилися у вівторок на припинення вогню під час зустрічі з представниками США в Саудівській Аравії. Але в четвер президент Росії Володимир Путін відхилив ініціативу США — навіть якщо він зробив це так, щоб не образити президента Дональда Трампа.

"Сама по собі ідея правильна, і ми її, звичайно, підтримуємо, але є питання, які нам потрібно обговорити", — дипломатично сказав Путін. Він дав зрозуміти, що буде заперечувати проти будь-якого припинення вогню, яке дозволить Україні "використати ці 30 днів для продовження примусової мобілізації, отримання зброї та підготовки своїх мобілізованих підрозділів".

Путін не пропонував накладати 30-денний мораторій на військові приготування Росії — тільки на Україну. Можливо, Путін намагається зламати двері для короткого припинення вогню — можливо, якщо Сполучені Штати знову запропонують припинити підтримку України — але він чітко дає зрозуміти, що не має наміру йти на будь-які поступки заради миру.

Це не дивно, враховуючи, що Росія почала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, і Путін може припинити свою агресію в будь-який момент. Але він вирішив продовжувати працювати більше трьох років, незважаючи на великі втрати, яких зазнали його власні сили. (За деякими оцінками, Росія втратила щонайменше 95 000 солдатів і майже 4 000 танків. Тим не менш, Трамп, здавалося, не знає, хто винуватець цього конфлікту. Він абсурдно звинуватив президента України Володимира Зеленського в розв’язанні конфлікту та віддав належне Путіну за бажання "закінчити війну", скаржачись при цьому: "Мені, відверто кажучи, важче мати справу з Україною". Враховуючи дивний, пропутінський погляд Трампа, я сумніваюся, що щось може відкрити йому очі на реальність війни. Але якщо щось і можливо, це може бути відмова Росії від його плану тимчасового припинення вогню.

Путін поставив усе на перемогу в Україні, і він не збирається зупинятися зараз — не тоді, коли через сім місяців російські та північнокорейські війська нарешті будуть близькі до того, щоб вигнати українські війська з Курської області на півдні Росії.

У середу Путін навіть різко з'явився біля фронту в Курську у військовій формі. Він готується пройти переможне коло в Курську, навіть коли російський наступ у Донецькій області України, здається, зупинився. За всіма ознаками, російські цілі залишаються такими ж максималістськими, якими вони були на початку вторгнення у 2022 році, коли російські війська рушили на Київ.

The Post отримав документ, підготовлений російським аналітичним центром, близьким до Федеральної служби безпеки Путіна (ФСБ), у якому викладаються вимоги Росії на переговорах зі Сполученими Штатами. Цей документ чітко показує, що Кремль не задовольниться лише збереженням у найближчому майбутньому приблизно 20 відсотків території України, яку окупували його війська. Зеленський дав зрозуміти, що готовий піти на деякі короткострокові територіальні компроміси, але Україна ніколи не визнає анексію своєї території Росією. Проте російський документ вимагає міжнародного визнання російського суверенітету над чотирма українськими областями, які Путін анексував, навіть без повної окупації жодної з них.

Документ йде ще далі, вимагаючи "буферних зон" на північному сході України вздовж кордону з Росією та на півдні України поблизу Криму, який був незаконно анексований Росією в 2014 році.

Остання вимога, ймовірно, зробить Одесу — велике місто, яке також є воротами України до Чорного моря — незахищеною. Зеленський був готовий визнати, що Україна може не отримати членство в НАТО найближчим часом; він заявив, що готовий прийняти гарантії безпеки, такі як присутність західних миротворців для контролю за припиненням вогню, які не відповідають гарантіям колективної безпеки за статтею 5 альянсу. Але документ, пов’язаний з ФСБ, відкидає будь-яку іноземну миротворчу присутність як "абсолютно непотрібну" і навіть говорить, що будь-яка зброя США для українських військових є "абсолютно неприйнятною". Також неприпустимим, на думку Кремля, було б утримання Україною мільйонної армії, здатної захистити свою територію від російської агресії. Під час перших мирних переговорів між Росією та Україною, які відбулися в 2022 році, Кремль вимагав від України скоротити свої збройні сили лише до 50 000 солдатів і прийняти різкі обмеження щодо видів озброєнь, які вони можуть використовувати. Сьогодні немає жодних ознак того, що Кремль відмовляється від цієї вимоги.

Російський документ не закінчується демілітаризацією України. У ньому також міститься вимога зміни режиму: "Насправді нинішній київський режим неможливо змінити зсередини країни", – йдеться в документі. "Потрібний його повний демонтаж".

Отже, до побачення з демократично обраним урядом на чолі з Зеленським, якого схвалюють 67 відсотків українців, опитаних у нещодавньому опитуванні. Путін явно прагне повернути маріонетку Кремля в Києві замість Віктора Януковича, повалення якого під час Революції Гідності в Україні 2014 року призвело до того, що Путін анексував Крим і розв’язав проксі-війну на сході України. Документ, пов’язаний з ФСБ, повністю відповідає тому, що Путін сказав у четвер: будь-який мирний план має "вирішувати першопричини" війни. На думку Путіна, першопричиною, звичайно, є спроби України відстояти свою незалежність від російського панування.

Путін не хоче угоди про перемир'я, подібної до тієї, яка заморозила лінію фронту під час Корейської війни в 1953 році, і яка дозволила Південній Кореї зрештою процвітати як багата, прозахідна демократія.

Схоже, що Путін шукає власну версію Версальського договору 1919 року, який нав’язав Німеччині мир як переможець після того, як вона програла Першу світову війну.

Насправді вимога Росії у 2022 році щодо обмеження української армії до 50 000 солдатів є навіть більш обмежувальною, ніж обмеження, накладені на німецьку армію в 1919 році. (Було дозволено мати 100 000 солдатів). Можливо, Путін зрушить з місця, але тільки якщо він побачить, що йому неможливо досягти своїх цілей силою.

Досі все, що робила адміністрація Трампа — від тимчасового припинення поставок зброї та обміну розвідданими для України до припинення наступальних кібероперацій проти Росії — служило лише тому, щоб переконати Путіна, що він повинен продовжувати свою агресивну війну. Будемо сподіватися, що нездатність Кремля прийняти план Трампа про припинення вогню нарешті покаже президенту (Трампу), що поступки Путіну не принесуть миру.

Лише посиливши підтримку України США, Трамп зможе нарешті виконати свою обіцянку припинити війну."

Перші кроки вже зроблені. Мінфін США повідомив про посилення санкцій проти росії в банківській сфері, а також США планують відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), які модернізовані для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Повернення GLSDB на поле бою може статися вже найближчими днями, оскільки їх запаси вже перебувають у Європі. Востаннє українські військові застосовували її кілька місяців тому, повідомляє Reuters.