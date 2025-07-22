Обращение к Конгрессу США должно было быть принято еще четыре месяца назад, но власть блокировала это крайне необходимое решение, нагнетая в обществе антиамериканскую истерию.

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Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Я хочу вам напомнить конец марта – начало апреля. Антиамериканскую истерию в этом зале, на телеграмм-каналах Банковой. Как только не называли наших американских партнеров – и "пророссийские", и Конгресс не тот, и Сенат не тот. В это время "Европейская Солидарность", наша команда внесла 7 апреля проект Постановления об Обращении к Конгрессу Соединенных Штатов", – отметил лидер партии.

"Мы предлагали абсолютно четкий алгоритм: установить четкий минимальный срок для Путина и для российской федерации, во время которого он должен принять условия постоянного и общеохватывающего прекращения огня. В случае, если он не идет на наши общие условия – НАТО, Соединенные Штаты, Европейский Союз – мы принимаем решение, которое состоит из трех частей. Мы получим новейшее, неограниченное оружие, мы получаем неограниченные санкции, которые уничтожат российскую возможность финансировать войну, и мы получим деньги. Для оружия, для санкций и для денег нужно решение Конгресса", – сказал Петр Порошенко.

"Четыре долгих месяца руководство Верховной Рады не ставило этот вопрос на голосование, давая ответ – не ко времени", – констатировал Порошенко.

"Нам нельзя терять людей. Сколько людей погибло за четыре месяца? Терять землю украинскую. И терять время. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому сейчас, несмотря на то, что наш интеллектуальный продукт сплагиатили, мы будем вести себя как государственники, а не политиканы. Мы призываем проголосовать это Постановление об обращении. Мы призываем поставить этот вопрос перед новым премьер-министром – наконец ликвидировать незаконный тревел-кемп для того, чтобы остановить прекращение межпарламентской дипломатии", – призвал пятый Президент.

"Мы должны сохранить двухпартийную поддержку. Те шаги, которые предпринимаются сейчас, дают нам надежду на то, что мы совместными усилиями, единством приближаем мир, приближаем победу", – подчеркнул Петр Порошенко.