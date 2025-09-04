'Черная метка' для Трампа: о чем на самом деле договорились Си, Путин и Ким под прикрытием саммита ШОС и 'парада запугивания' в Пекине. Интервью с Бессмертным

В китайском Тяньцзине завершился саммит ШОС, собравший рекордное количество мировых лидеров. Основной результат – лидер КНР Си Цзиньпин использовал площадку для консолидации стран, которые противостоят экономическому давлению США, медийно максимально эффективно. Саммит позволил Си продемонстрировать дипломатический вес Китая и предложить видение "нового мирового порядка", который, как он надеется, бросит вызов Штатам. Послание Си противостоять "менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и запугиванию" и двигаться вперед на фоне "глобальных потрясений" адресовано именно Дональду Трампу, которому в Китае, по сути, объявили: "Эпоха, когда вы решали за всех, закончилась".

Еще одно показательное событие – военный парад в Пекине, во время которого Китай впервые продемонстрировал свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования – полноценную ядерную триаду. Среди вооружений впервые представлена ядерная ракета на жидком топливе, радиус поражения которой охватывает всю планету. Как отметил комментатор парада, "это важное средство обеспечения стратегической безопасности и мира на Земле".

Но кажется, что определяющим образом грандиозного военного шоу, устроенного Пекином, стал не парад истребителей-невидимок, гиперзвукового оружия или ядерных ракет, а картинка лидеров Китая, России и Северной Кореи – Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына, которые идут бок о бок. В разные моменты парада эти трое, никогда ранее не появлявшиеся на публике вместе, наклонялись друг к другу, обменивались репликами или улыбались. Намеренное проявление единства – явный упрек в адрес президента США. Собственно, во время парада Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором фактически обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании заговора против США, но не уточнил, что именно имеет в виду.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Что ж, начнем с Китая. Там завершился саммит ШОС и состоялся парад китайской армии – очень показательное событие. Си получил мощную информационную картинку. Давайте начнем именно с ШОС, ведь отмечается, что это дипломатическое шоу "единства под китайским крылом", стало возможным во многом благодаря Трампу, который успел оскорбить почти каждую страну на этой планете. Это дало Си Цзиньпину редкий шанс перетянуть некоторых американских союзников на свою сторону. Одним из них – Индия. Образ Си, Моди и Путина, которые буквально держатся за руки, – это, как минимум, символический удар.

– Вы очень метко поставили акцент: картинка, информационный образ, которая действительно впечатляет: троица – Си, Моди и Путин – сегодня у всех, кто следит за этими темами, буквально перед глазами.Но я бы советовал быть очень осторожным в выводах. Моди встречался, говорил, формально был в центре, даже когда внимание на саммите ШОС концентрировалось вокруг этой тройки. Однако на парад он не остался. И это очень показательно. Еще один момент: если сравнить выступления, то видно, что Си задавал тон, Путин подхватил его сигналы и пытался их усилить. А вот Моди держался спокойно, избегал громких политических месседжей и концентрировался на региональных проблемах. Это важный нюанс – картинка есть, но в реальности каждый играл свою партию.

Вторая составляющая – информация. Картинка стала основой, на которую наложили информационные потоки. Они разошлись в разные стороны, но все сводились к одному – формируется новый лидер, новый центр притяжения. Однако обращу внимание: именно этот саммит был едва ли не самым закрытым по сравнению с предыдущими. Качественной информации – меньше всего. Журналистов было очень мало. И то только проверенные, те, с кем годами работали.

Но мы видим и заявления. Есть общая декларация саммита, а есть отдельные документы – например, совместное заявление Ирана, России и Китая. Это уже сигнал: тройка встречалась отдельно, обсуждала темы войны – и ирано-израильской, и российско-украинской. Фактически, можно сказать прямо: под прикрытием закрытого саммита происходило завершающее скрепление того, что называют "осью зла". Это уже формирование военно-политического союза. И подтверждение этому – в самой декларации. Там есть два блока: Прямая ссылка на необходимость усилить координацию в обороне, безопасности и ВПК и экономическая автономизация. Путин, конечно, не дожал то, что хотел, но лоббировал создание банка реконструкции и развития с китайскими деньгами, клирингового центра в рамках ШОС, мегарынка на всю Евразию. И снова его мечта – новая расчетная единица.

– Его любимая тема, которую он пытается продвинуть на каждом таком мероприятии, но кажется, ни Китаю, ни тем более Индии, это не интересно.

– Именно так. Но сдерживает это глобальный интерес Китая, который хочет работать и в рамках ШОС, и в торговле с США. Поэтому очевидно: под ширмой саммита реально шло формирование военно-политического альянса. Это читается и между строк документов.

Что касается Моди, то он семь лет фактически игнорировал Китай, не приезжал, хотя Индия – один из основателей ШОС. И вот он прибыл. Почему? Потому что на него давит политика Вашингтона. Это очевидно. Моди искал ответы, прежде всего в экономической плоскости. Надо помнить: Индия экспортирует огромные объемы в США, зато импортирует оттуда очень мало. Индийский рынок защищен высокими пошлинами. Трамп, кстати, здесь был прав, когда говорил о закрытости индийской экономики. Но экономика Индии лишь последние десятилетия начала оживляться. До того страна боролась с голодом, отставанием, фактически была на грани краха. Моди прекрасно это осознает. Остановка нынешнего темпа грозит рецессией, кризисом и политическими потрясениями. И здесь мы видим важный момент: Трамп, который перешел в атаку – и эта она выглядит совершенно неоправданной.

– Все выглядит так, что появилась еще и личная обида. Трамп перед саммитом несколько раз пытался говорить с Моди, но тот отказался.

– Причина проста: Трамп настаивал, чтобы Моди заявил, будто именно он, Трамп, остановил войны Индии с Пакистаном и Китаем. Хотя на самом деле этого не было. Ни он, ни его администрация к этому процессу отношения не имели. Тогда работали более 20 государств, которые имели контакты и с Китаем, и с Пакистаном, и с Индией. Это их инициатива затормозила конфликт. И то лишь временно. Потому что, как мы видим, он не остановлен. Это тлеющий конфликт.

Нынешние встречи Моди и Си – это попытка искать ответы, в том числе по Пакистану. Потому что Пакистан имеет военно-политические связи и с США, и с Китаем.

А вот противоречия Индия-Китай – значительно сложнее. Да, нынешняя встреча может затормозить их обострение, но точно не устранит. Потому что в треугольнике Китай–Пакистан–Индия слишком много противоречий – не только территориальных, но и этнических, политических, идеологических. Но факт остается фактом: информационная картинка и доминирование месседжей саммита стали следствием просчетов лично Дональда Трампа.

– И все же, Моди поехал в Китай, чтобы найти общий язык с Си на этом фоне, или скорее для того, чтобы привлечь внимание Дональда Трампа и намекнуть ему, что, мягко говоря, стоит исправлять ошибки?

– Я думаю, что второе. Моди прекрасно понимает: ему нужно укреплять отношения с коллективным Западом. И он постоянно ведет диалог с европейцами, с ЕС, с отдельными европейскими государствами. Их программы развития – экономические, оборонные, промышленные – все рассчитаны на сотрудничество с Западом. Они уже имеют более десяти крупных контрактов на строительство, разработку, выпуск, торговлю и закупку американской и европейской техники. Более того, Индия массово ремонтирует старую советскую и российскую технику и перепродает ее в Африку. То есть курс на союз с западными демократиями был очевиден.

Почему же Трамп так себя повел с тарифами – трудно объяснить. Ведь и Моди, и министр иностранных дел Индии приводили целые массивы статистики, которые показывали: да, Индия покупала огромные объемы российских углеводородов, рассчитывалась, потому что такая культура: долг надо отдать. Понятно, что это наполняло бюджет РФ. И тут вместо того, чтобы вести разговор о реконструкции нефтеперерабатывающих заводов, на что индусы были готовы, они получили лишь критику. Хотя Дели прямо говорил: мы готовы замещать российскую нефть ближневосточной. Проблема в другом: в Индии есть несколько гигантских НПЗ, которые специализируются исключительно на переработке именно Urals, российской нефти. И двигаться они были готовы. Но спонтанные, непродуманные шаги Трампа привели к таким последствиям. Хотя, откровенно говоря, я бы не сказал, что сегодня Моди уже "порвал" с Западом. Нет, как минимум он остается в клубе тех, кто еще держит баланс.

– Перейдем тогда к параду. Крупнейший в истории Китая. Впервые продемонстрирована ядерная триада и много других довольно серьезных военных вещей, что не случайно. Но главное – картинка – дружная троица друзей-союзников впервые вместе на официальной встрече: Си, Путин и Ким. Си Цзиньпин посылает двойной привет Западу – "ось зла" демонстративно угрожает?

– Во-первых, еще в марте этого года китайская правительственная комиссия проводила проверку отдельных частей, в частности ракетно-космических. И оказалось, что вместо жидкого топлива в баках стояла... вода. Поэтому я бы не переоценивал то, что мы увидели на параде. Все эти гиперзвуковые баллистические ракеты с "трехступенчатыми системами" – да, выглядят впечатляюще. Но применение их в реальной войне – вопрос открытый. Это могут оценивать только специалисты, а не те, кто любуется картинкой на параде. Проблемы китайской армии никуда не исчезли. Они системные. Коррупция – колоссальная. Обратите внимание: то министр обороны исчезает, то командующие частями, то целые руководители направлений. А когда правда выплывает, выясняется, что причина – коррупция. Это головная боль Си. Тем более, что он сосредоточил в своих руках власть, которой не имел ни один китайский лидер после Мао. И руководит он не только партией или правительством, но и военной комиссией. Это редкая концентрация власти, но проблем от этого меньше не стало.

Но давайте к главному. Парад показал вторую "тройку". Потому что первая – это Си, Путин и аятоллы. А эта – Си, Путин и Ким Чен Ын. Почему здесь вдруг такая роль у Кима? Потому что Северная Корея поставляет оружие и даже отправляет войска в Россию. Вот это – настоящий маркер. Помните, когда Ким отправил войска, многие писали, что Си был недоволен. Я лично не видел никаких конкретных заявлений от него. Сейчас же стало совершенно очевидно: в вопросах оружия, комплектующих, военной помощи между Москвой, Пхеньяном и Пекином – полное взаимопонимание. Более того, Северная Корея теперь получает то, чего ей не хватало, – микросхемы, компоненты. Китай раньше сдерживал эти поставки, но Путин этот вопрос снял. Китайский парад – повод для красивой картинки. А настоящие, "закрытые" договоренности происходят кулуарно. Они четко сигнализировали: с Ким Чен Ыном надо быть осторожным.

Потому что какой бы он ни был чудаковатый диктатор с внутренними проблемами, факт остается фактом: поставки боеприпасов и оружия в Москву, а также наращивание производства дали Северной Корее колоссальный прирост экономики. Это дорогие и дорогостоящие вещи. Более того, все это повлекло за собой другие процессы. В частности, Путин выбил от Китая еще и поставки микросхем. А это резко поднимет технологический уровень – в том числе в разработке баллистических ракет и носителей ядерного оружия.

А теперь зададимся вопросом: это же не Китай обещал бомбить Соединенные Штаты. У КНР своя доктрина – ядерная оборона, принцип "первого ответа". Ее суть в том, что система построена так, чтобы гарантированно нанести ответный удар, который сделает невозможным повторный. И все это означает, что США надо серьезно задуматься над тем, что сейчас выстраивает Путин и Ким Чен Ын. Потому что все эти красные дорожки в Аляске привели к тому, что вместе с Си Цзиньпином он создает для Америки настоящее пугало в лице Кима. И знаете, я каждый раз слышу от американцев: они боятся не Си, и даже не Путина. Они боятся именно северокорейского диктатора. Потому что понимают, что этот человек безбашенный – и ради своих догм и идеологических фантомов способен пойти на что угодно.

– Эта идеалистическая картинка, где Путин обнимается то с СИ, то с Кимом, может повлиять на его личные отношения с Трампом?

– Да он же даже в тексте перед тем, как упрекал Си, успел передать приветствие. Кому? Ким Чен Ыну и Путину. И это были не ироничные, не саркастические поздравления – он действительно их поздравляет. Для него они кумиры. Он всегда тянулся к таким фигурам. Он мечтает сам так сесть на престол. Как мне один украинский мэр в свое время сказал: "Из этого кабинета выходят только ногами вперед". Это как раз об амбициях Трампа.

– Тогда еще о его последних заявлениях. Они были и по Украине, и по России. Опять разочарован Путиным, но что делать, кажется, не знает. Опять набор слов: "если ничего не случится, мы, возможно, изменим политику, я внимательно слежу за действиями Москвы и Киева, и "могу принять определенные меры" в следующие несколько дней". Но главное, очередной дедлайн прошел – результата ноль.

– Здесь парадоксальная ситуация. И министр финансов США, и министр энергетики заявляют о санкционных шагах, которые они уже подготовили. А Трамп держит все на паузе. Это свидетельствует: серьезного движения по антипутинской линии не будет. Это чувствуется. Во-вторых, после той поездки на Аляску с радаров исчезла тема файлов Эпштейна. Значит, там есть какая-то договоренность. И еще – тема возврата акций американским компаниям дальше продолжается. Это не внешнеполитическая сделка, не глобальная и не секторальная. Это чисто частный интерес.

– То есть, ждать, что Трамп будет предпринимать какие-то шаги давления в отношении Китая, в отношении России – очевидно бесполезно...

– На мой взгляд, именно так. Его цель в отношении Китая – заключить сделку. Соглашение более-менее выгодное для США, и не более. А Китай на это не пойдет. Они уперлись: хотите так – получите так же. И держат свою линию.

Что касается России, то там тоже есть определенный "переговорный кейс", о котором можно только догадываться. Но он в зоне экономических и финансовых интересов, а не политических.

– Роман, а личное может сыграть между Трампом и Путиным? Потому что The Washington Post пишет, что Мелания Трамп через мужа передала письмо Путину: "Не атакуйте, не убивайте украинских детей". Путин ответил по-своему: недавняя атака, десятки жертв в Киеве, среди них четверо детей. Вот вам и "ответ" на просьбу первой леди США. И WP пишет, что это стало личным оскорблением и для Мелании, и для Трампа. Имеет ли это значение?

– Втягивание первой леди Америки в эту тему изначально было искусственным. Роль Мелании Трамп во внешней политике совсем не такая серьезная, как об этом писали и думали. И именно поэтому он даже не отреагировал. Хотя мог бы хотя бы слово сказать. Вспомните, как он любит повторять: "Я прихожу, а Мелания мне говорит...". А здесь он просто проигнорировал.

– В Париже, 4 сентября, состоится встреча "коалиции желающих". Елисейский дворец заявляет, что Европа ожидает от США выполнения договоренностей, якобы достигнутых во время той "эпохальной" встречи в Белом доме. Мол, теперь должно быть определено четкое американское присутствие в этом процессе.

– На самом деле разрешение ситуации зависит от участия США и соблюдения ими определенной роли в процессе гарантий безопасности. Что главное? Для того, чтобы эта модель работала, участие США обязательно. Роль небольшая, но важная. Если они в игре – все сдвигается с места. И именно она позволяет США еще и заработать.

– Вы имеете в виду, что это будет значительная политическая поддержка этому процессу и тогда и Россия вынуждена будет реагировать?

– Именно так. И тогда можно говорить об участии до 60 тысяч европейских военных, которые будут дислоцироваться в Украине. А еще – о полном обеспечении ВСУ, интеграции в модель НАТО. Только есть одно "но": когда вы имеете дело с Трампом – пока документ не подписан в Овальном кабинете, верить словам нельзя. Вот подписал – тогда можно говорить, что процесс пошел. Модель гарантий безопасности и все эти составляющие должны быть сделаны еще до заключения соглашения. А это значит, что начать можно и нужно уже сейчас. Это меняет подход кардинально. А от Америки что нужно? Тяжелая авиация, потому что реализовать все надо мгновенно. Плюс – аэрокосмический контроль, разведданные и логистика.

– Это все понятно, но, на ваш взгляд, готов ли Трамп к этому?

– Начиная от того, что инфраструктуру могут строить американские компании, и заканчивая всем остальным – это для США прибыльный проект. При этом никаких угроз самой Америке. Идея Трампа с частными армиями – показатель, что он имеет интерес. Или лично он, или его окружение. Они пытаются обойти тезис "ни один американский солдат не ступит на украинскую землю".

– То есть тема присутствия частных американских военных, таки обсуждается?

– Да, эта тема не случайно обсуждается. Относительно того, чего ожидать в Париже, будет ли Америка присутствовать. Здесь все просто, если нет, мы получим минимум информации об этой "коалиции желающих", если же – да, то заявлений будет много.