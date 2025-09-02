Трагические ошибки Трампа, что Путин хочет от Си и унижение президента США со стороны Индии. Интервью с Веселовским по саммиту ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин собрал более 20 мировых лидеров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который с 31 августа по 1 сентября прошел в городе Тяньцзинь, продемонстрировав таким образом на фоне тарифных войн Трампа против всего мира солидарность стран Юга под эгидой Китая. Си использовал саммит как возможность анонсировать, как начинает выглядеть международная повестка после ослабления США, и что все усилия Белого дома с января по противодействию Китаю, отрыву России от него не принесли желаемого результата. Китайский лидер прилагает все усилия, чтобы продемонстрировать, что на фоне непонятной и опасной политики Дональда Трампа, который нарушает экономические отношения как с союзниками, так и с противниками, Китай – стабильный и предсказуемый партнер, а его лидер предлагает лучшую альтернативу "глобальному хаосу" Дональда Трампа.

Си Цзиньпин вряд ли мог бы придумать более благоприятный момент, чтобы укрепить свои отношения с Индией и Россией. Одну из них оттолкнули тарифами и претензиями Трампа, другая выведена из изоляции его же объятиями. В течение трех десятилетий сменявшие друг друга американские президенты вкладывали колоссальный дипломатический капитал в то, чтобы вырастить дружбу с Индией, – Трамп разрушил это за несколько месяцев. Си имеет реальный шанс обернуть отчуждение Индии от Штатов в свою пользу. Это сближение, а также присутствие лидеров десятков других стран, включая Турцию, Египет, Малайзию и Пакистан, контрастирует с растущим разладом в альянсе США с европейскими и азиатскими союзниками.

Претензии на политическое лидерство в мире Си подкрепит и военной составляющей. После саммита ШОС в Пекине Китай проведет крупнейший в своей истории военный парад. КНР продемонстрирует не только достижения в области вооружений, но и важнейшие технологии, необходимые для использования в будущих конфликтах. Все это является частью усилий, призванных запугать и сдержать потенциальных соперников. Нынешний парад – не просто церемониальная демонстрация войск и вооружения. Это тщательно спланированный акт стратегической коммуникации, адресованный как внутренней, так и внешней аудитории. Собственно, китайцам говорят: некогда слабый Китай теперь является сверхдержавой. Для иностранной аудитории это сигнал, что Народно-освободительная армия КНР не просто готовится к будущим войнам, а уже сегодня готова к боевым действиям.

Что касается визита диктатора России Владимира Путина, то он будет находиться в Китае целых четыре дня. "Отношения между КНР и РФ находятся на лучшем уровне за всю историю", говорится в репортаже китайского государственного телеканала CCTV, но и без этого понятно, что чрезвычайно долгий визит Путина к Си призван продемонстрировать Западу, что "безграничная дружба" России и Китая только крепнет, а попытки США вбить клин между ними обречены на провал. В общем, этим летом Китай, похоже, решил окончательно покончить с играми в "нейтрального миротворца" в российско-украинской войне и продемонстрировать свои реальные приоритеты. Сигналов, что для Китая поражение России в войне нежелательно, за последние месяцы накопилось немало. После символического визита лидера КНР Си Цзиньпина на парад в Москву глава МИД Китая Ван И в июле заявил представителям ЕС, что Пекин не хочет, чтобы Россия проиграла в войне. Все это происходит на фоне постоянных заявлений Украины и Запада о наращивании военного сотрудничества между Пекином и Москвой, которое КНР отрицает.

В Китае Путин выглядит достаточно уверенно. К сожалению, такой подарок сделал ему Трамп, который приложил максимальные усилия, чтобы вытащить диктатора из его внешнеполитического "бункера". Еще полгода назад тот выглядел человеком, терпящим фиаско в Украине, а экономика РФ хоть и медленно, но уверенно приходила в упадок под давлением западных санкций. На сегодня Путин выглядит человеком, которому президент США не только звонит почти ежемесячно и с которым вынужден считаться, а который "удостоен чести" провести с ним саммит на американской территории. "Красная дорожка" на Аляске свела на нет усилия Запада изолировать и наказать Путина. При этом диктатор фактически отверг все мирные предложения президента США, без негативных последствий для себя. Для лидеров, собравшихся в Китае, такое поведение Трампа заставляет считаться с новыми реалиями, которые являются очень болезненными для Украины, – Путин снова в мировой когорте.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Си Цзиньпин расстелил красную дорожку для диктатора России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и около 20 других национальных лидеров, прибывших на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Отмечается, что встреча призвана закрепить влияние Пекина и отстаивать его видение "многополярного мирового порядка", особенно на фоне санкционного давления со стороны Трампа. Собственно, чего хочет Китай? Удастся ли Си на фоне давления со стороны Трампа показать, что КНР – более привлекательная альтернатива Штатам для Глобального Юга сегодня?

– Саммиты всегда собирают большое количество участников. Приезжают лидеры государств, правительств, договариваются о каких-то вещах, фиксируют предварительные договоренности. Поэтому здесь нет ничего удивительного – так происходит и с НАТО, и с другими крупными организациями. Но форма и масштаб в этом году в Пекине действительно особенные. Потому что Китай приурочил саммит к так называемому 80-летию победы во Второй мировой войне. Речь идет о 2 сентября 1945 года, когда Япония капитулировала. Хотя стоит уточнить – это был еще не коммунистический Китай, но оставим это в стороне. Итак, сочетание исторического юбилея и саммита ШОС создало большую массовку, которую мы наблюдаем.

На этот раз добавились еще два важных фактора. Во-первых, все участники и наблюдатели ШОС обязаны были приехать именно в КНР. Во-вторых – участие премьер-министра Индии, которое еще полгода назад казалось невероятным. Ведь Индия и Китай – это соперники, которые время от времени даже сходятся на поле боя в Гималаях. И хотя погибшие там исчисляются десятками, для масштабов этих стран это как бы мелочи. Но все равно пролита кровь, а за ней всегда следуют месть, обиды, накопленное недоверие. И вдруг Моди едет в Китай. Это выглядит не ожидаемо. Часто это объясняют действиями США. Напомню, Трамп значительно поднял пошлины на индийские товары. Моди обиделся и не безосновательно и принял решение ехать в Китай, когда многие страны мира уже сделали вывод: со Штатами дружить невозможно, строить стабильные и предсказуемые отношения тоже.

– То есть получается, что именно Трамп создал для Си Цзиньпина ту необходимую почву, чтобы продемонстрировать: Китай – альтернатива...

– Его план был прост: за полгода пребывания у власти "нагнуть" весь мир. И он действовал активно. Оставлял Китай "на десерт". Серьезных уступок он добился от Южной Кореи, Японии, даже ЕС. Британию, так сказать, "сохранил", но тоже "ущипнул" на 10%. Оставались еще несколько крупных игроков – Бразилия, Индия и Китай. И вот он бьет по Индии. Это добавило новый уровень обиды и унижения к уже существующему недоверию. Вы сказали правильно: Трамп фактически создал для Си Цзиньпина отличную площадку, чтобы собрать вокруг себя полмира. А если быть точным – даже больше. По населению и экономике – это уже не полмира, а большая его часть. Всегда результат глупых поступков – это глупые последствия. И здесь имеем классический пример.

Администрация США не умеет адекватно оценивать современный мир, не понимает реальных проблем и возможностей. Аналитический потенциал свели к нескольким людям, которые ранее нигде серьезно себя не проявили. Питер Наварро комментирует внешнюю торговлю. Стивен Миллер комментирует дипломатию. Прекрасные "эксперты". К тому же, Совет национальной безопасности сокращен втрое. Из Госдепа, Минюста, Минобороны, энергетического и безопасностных ведомств выгнали многих профессионалов. Тех, кто не считает Трампа "самым мудрым в истории", по крайней мере, лишили голоса. Результат? Китай остался практически невредимым. Более того – политически и медийно он окреп. А США превратились в громкий рупор, за которым ничего нет. Там стоит "маленький человечек с огромным мегафоном", который громко что-то выкрикивает, но дальше этого ничего не происходит.

– Западные страны, особенно Соединенные Штаты, годами рассматривали Индию как оплот против Китая. В этой ситуации видим важный для нас момент: два азиатских гиганта начинают сближаться. Они еще не объединили силы, но уже синхронизировали оценки. До Трампа несколько президентов шаг за шагом выстраивали отношения с Нью-Дели, чтобы укрепить этот союз. Как метко написал Майкл Макфол: "еще не так давно Индия и Китай воевали между собой, а сегодня Моди впервые за много лет едет в Си. Как, черт возьми, Трамп сумел за несколько недель развалить все то, что несколько президентов выстраивали десятилетиями". И слова Моди: "Дракон и слон объединились – мир движется к трансформации". Итак, означает ли визит Моди в Китай действительно поворотный момент?

– До этого еще далеко. Макфол преувеличивает. Индия и Китай воюют уже по меньшей мере 80 лет. При этом следует понимать: Индия в последнее десятилетие не то чтобы "двигалась к Китаю", но постепенно наращивала экономические интересы, связанные именно с ним. Однако следует заметить – их экономики несоизмеримы. Это соотношение примерно один к четырем: Китай – "четыре", Индия – "единица". По населению они еще более-менее паритетны, но в организации бизнеса, научно-техническом развитии, экономическом росте – нет. И самое главное: Китай считает себя глобальной державой, тогда как Индия в своей стратегии и мышлении остается скорее региональной силой. Поэтому это не союз равных гигантов, а скорее осторожная попытка Китая подтянуть Индию под себя. РФ Китай уже "подтянул" энергетически и частично военно (потому что оттуда еще и технологии берет). А Индию он хочет интегрировать экономически – заводя туда свои производства, своих специалистов.

То есть имеем не сближение двух гигантов, а медленное "глотание удавом слона". Потому что кто такой дракон? Это же фактически змея. И этот удав осторожно заглатывает слона. Слон большой, глотать придется долго. Вот и делается это медленно, постепенно. При этом в Индии действует демократический процесс, есть оппозиционные партии. Кроме того, это чрезвычайно разнообразное общество. Только мусульман – около четверти населения. А это всегда внутренние противоречия, расколы. Поэтому на этом пути еще будет немало проблем. Но факт остается фактом: Штаты Индию почти наверняка потеряли. И это важно.

– Относительно фактора визита Путина. Диктатор выступил на саммите ШОС и снова повторял, что причина украинского кризиса не в России, а в "госперевороте" и "коварном НАТО", снова о "первопричинах". Но что интересно, почти половину своего выступления он посвятил именно Украине.

– С одной стороны, хорошо, что интересуются этим вопросом. С другой – катастрофа, что они слышат именно это. И никто не возражает. Задача Путина сейчас – сделать свой идиотский нарратив догмой, которая десятилетиями будет блокировать помощь. Украина последние полтора года пыталась выйти на глобальный уровень: контакты с Южной Африкой, Бразилией, Индией, турне президента Зеленского по Ближнему Востоку, Саудовской Аравии. Это все хорошо, но это скорее эпизодические движения, потому что системную внешнюю политику мы себе позволить не можем – нужны огромные деньги. А вот Россия как раз и работает системно. Ее задача – идеологически и псевдоисторически отрезать Евроатлантику от остального мира в вопросе Украины. Условно: Великобритания говорит какой-то своей бывшей колонии, например Нигерии: "Давайте поможем Украине, проголосуем так и так". А в ответ: "Нет, там был переворот, там были нацисты. Мы знаем – Путин объяснил". И вот создается глобальное большинство, которое думает в унисон с Кремлем.

ШОС для этого – идеальная площадка. Все читают, что там происходит, и все берут из речи Путина "пять строк". А среди них всегда будут те три: "государственный переворот", "нацисты", "НАТО наступает". Этого хватает. Вот чем он занимается: целенаправленно, сознательно и последовательно.

– А то, что российско-американские контакты тоже обсудили Путин и Си. Это выглядит как доклад младшего товарища старшему или это нормальная практика между союзниками?

– Этого нет и Си Цзиньпину сейчас это не нужно. Ему интересно другое: утвердиться в Юго-Восточной Азии. Это чрезвычайно динамичный регион, но там до сих пор много американцев. Филиппины фактически – американская зона. Малайзия, Таиланд – ситуация шаткая. Вьетнам, Мьянма – да, но это мелочи.

Китаю надо весь регион. А дальше – путь через Пакистан к арабским нефтяным монархиям. Потому что это резерв. Если что-то случится с Россией и она перестанет поставлять нефть, кто даст замену? Арабский Восток. Поэтому разговоры с Путиным для Си – это скорее обмен мнениями. Путин расскажет ему "по секрету" все то, что мы и так знаем. Он может даже привирать – как всегда. Вспомните: перед встречей с Трампом он заявлял, что там будет одно, а получилось совсем другое. Но "по дружбе" он может подать все в нужном свете. И вот этот обмен – создает иллюзию "большого доверия", "большой дружбы". Без этого невозможны крепкие союзы. А между США и Европой этого как раз и нет. Макрон никогда не доверится Трампу, потому что Трамп в "доверительных разговорах" выдает только идиотизмы. Поэтому я бы не спешил говорить о "вассалитете". Это скорее пропагандистская картинка. Реальность сложнее.

– Насколько в целом нынешняя внешняя политика Дональда Трампа – по крайней мере в том виде, в котором он и его команда ее очерчивают – играет на руку Китаю? Ведь, с одной стороны, они прямо говорят: Китай – главная угроза для США в ближайшие годы. А с другой – поведение американского президента, мягко говоря, отталкивает союзников: от Европы до Азии и Северной Америки.

– Признаком качественного руководства является продуманная стратегия, которая опирается на экспертизу. А Трамп эту экспертизу уничтожил. Вместо профессиональных советников он сделал ставку на лизоблюдов, на тех, кто лично предан ему и повторяет политические лозунги. В результате нет системного анализа, есть только эмоциональные движения. Их замечают из-за веса государства, но из-за хаотичности – или игнорируют, или обходят. Китай вместо этого имеет и стратегию, и экспертов.

Если бы в США был другой президент, мы бы видели совсем другую картину. Тот же призыв увеличить оборонные расходы в Европе – это правильный шаг. Но проблема в том, что Трамп сделал его в унизительной форме. Байден говорил то же самое, только тихо и дипломатично – и процесс шел. А при Трампе форма обесценила содержание. Европейцы таки увеличили расходы, но не из доверия, а по принуждению. А это разные вещи. Теперь они будут делать это для себя, а не "с чистым сердцем" для Вашингтона. Поэтому Евроатлантика становится слабее. Потому что прочность любого союза держится на взаимном доверии. Если же одна сторона вынуждена служить, а другая говорит только на языке силы – это не союз, а вынужденное сосуществование. Поэтому впереди плохие времена для трансатлантического единства. Даже если через год, после выборов в Конгресс, демократы возьмут хотя бы одну палату – ситуация не изменится. США останутся разделенными.

– Перед тем как перейти к теме Путина в Китае, остановлюсь на параде. Это же самый большой военный парад в истории Китая, посвященный 80-летию победы во Второй мировой. По вашему мнению, это гигантское действо – это еще один сигнал, что Китай готов стать второй (или даже первой) супердержавой?

– Здесь есть несколько аспектов. Понятно, что это демонстрация: "Мы почти такие же мощные, как США". Второй аспект – влияние на союзников и партнеров. Не все, кто приехал в Пекин, любят Китай. Не все мечтают копировать его систему монопартийной диктатуры. Вот хотя бы президент Турции: при всем его авторитаризме он не собирается ликвидировать все остальные партии. Но таких "сомнительных" союзников надо либо напугать, либо подкупить. Пример – Пакистан.

Большой парад – это не только количество танков, но и демонстрация их качества. Это сигнал: "У нас есть технологии". Вспомните последние столкновения между Индией и Пакистаном несколько месяцев назад. Было сбито пять индийских самолетов – и ни одного пакистанского. А самолеты Пакистана – китайского производства. Вооружение – один из самых богатых рынков мира. Китай хочет показать: его оружие не хуже американского. Самолеты не хуже. Танки, артиллерия тоже. И все это уже опробовано: сначала на Индии, теперь — на Украине. Итак, имеем сочетание трех элементов. Первое – пропаганда. Второе – запугивание союзников, которые только делают вид, что симпатизируют Китаю. Третье – торговля оружием и технологиями.

– По той картинке, которую имеем из Китая, Путин на нынешнем саммите ШОС чувствует себя значительно увереннее, даже наглее, чем, скажем, несколько месяцев назад. Эксперты указывают, что по крайней мере одна из главных причин этого – поведение Трампа. Да, диктатор встречался с Си, с Моди, но с лидерами Запада – нет. И тут Трамп, по сути, вдохнул в него "вторую" жизнь. И получается, что страны, представленные на этом азиатском форуме, видят: президент США считает Путина хорошим партнером, ведет с ним диалог, а Путин может ему отказать – и политика США от этого не меняется. И тогда логика проста: "Видимо, и нам стоит прислушаться к этому сигналу: Путин вернулся окончательно".

– Бесспорно, встреча с Трампом и его позиция по Путину произвели большое впечатление на мир. Но есть еще момент – это сообщения с фронта. Они поступают ежедневно, и почти всегда одинаковые: "Село условно, Михайловка захвачено россиянами, село Петровка захвачено, село Андреевка потеряно..." и так далее, бесконечно. Да, мы отчитываемся о сбитых вертолетах, о тысяче уничтоженных захватчиков, о каких-то сожженных складах. Но главного – продвижения вперед нет. Это создает впечатление нашей беспомощности. И все это усиливается еще и риторикой Трампа. Он постоянно повторяет ложь о "350 миллиардах долларов предоставленной Украине помощи". В результате складывается картина: и Запад ничего не может, и Украина ничего не может, хотя деньги якобы вливаются безмерно. А мы все равно отступаем. Вот это и формируют нынешнюю самоуверенность Путина.

– На этом этапе – чего Путин хочет от Си Цзиньпина, а чего Си от Путина?

– Программа-минимум Москвы – чтобы ничего не изменилось. Все осталось, как есть. Программа-максимум – чтобы когда кто-то из американцев или европейцев начнет с Си Цзиньпином об Украине, тот отмахнулся: "Меня это не интересует. Забудьте тему, решайте сами". Вот это главное. Все остальное – мелочи: какие-то технологии, компоненты для вооружения. Это второстепенное. Главное, чтобы Китай не соскочил с этой позиции. Чтобы не было больше никогда поздравления Украины с Днем Независимости, чтобы не было намеков на то, что Китай хочет каким-то образом услужить миру и так далее.

– Вы упомянули, что Трамп толкнул Моди в объятия Си. А не толкнул ли он его еще и в более крепкие объятия Путина? Моди встречался с Путиным. Они ехали вместе в одном авто, полчаса даже не выходили по прибытии. Индийский лидер выложил фото, подписав что-то вроде: "Очень рад видеть своего друга Путина".

– У Индии есть давняя стратегическая установка: Россия нужна как баланс сил – против Китая, против кого-то другого. И эта идея никуда не делась. Министр иностранных дел Индии уже много лет – один из ее главных идеологов. Это серьезное, устойчивое течение в политической элите. Поэтому ничего чрезвычайного не произошло. А в то же время, возможно, Моди просто выполнил просьбу Владимира Зеленского о миротворчестве. Для Индии выступить в роли посредника или миротворца – это было бы огромным успехом.

– Но Зеленский уже просил Моди стать посредником, и никаких результатов тогда не было.

– Да, результата не было. Но почему? Потому что раньше этим занималась Евроатлантика. США и Европа действовали единым фронтом. А сейчас, благодаря Трампу, там хаос: случайные шаги, меркантильность, эгоизм. Так что теперь именно Моди может сыграть ту роль, которую раньше играли западные союзники. И он, очевидно, пробует прощупать почву. Плюс – Моди надо было ответить Трампу тем же, унизить его так, как тот унизил Индию. И самый эффективный способ – это вот такая "теплая" встреча с Путиным: полчаса в машине, дружеские фото, объятия. Это как бы прямое сообщение Трампу: "Видишь, Дональд, это результат твоей "водной" внешней политики. У меня теперь своя компания – большой дракон и полярный медведь. А ты, будь здоров, не кашляй". Фактически, Моди дал сигнал: те санкции, те потери, которые наложил на Индию Трамп, могут быстро компенсироваться сотрудничеством с другими. Полностью, может, и нет, но политический месседж прозвучал четко.