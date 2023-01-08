Заявление путина 5 января об одностороннем рождественском прекращении огня с 6 по 7 января имело всего одну настоящую цель – оно было расчётом, что кто-то за него ухватится и это станет трамплином к столь необходимым Кремлю переговорам о формате и условиях отказа Украины от Крыма и других своих территорий. Сделано оно было от беспомощности и обречённости, поскольку непубличные переговоры, шедшие по нескольким каналам, были Кремлём провалены.

Видео дня

Этот провал в итоге и привёл к тому, что путин вызвал шойгу и приказал тому на 36 часов просто перестать стрелять. С таким же успехом путин мог выйти в степь донецкую и что-то крикнуть, в расчёте, что жабы и гадюки услышат и проползут на зов. Но не приползли даже они. Пушилин отказался выполнять приказ, Гиркин и военкоры его раскритиковал и заодно "фанерного маршала". Пригожин 6 января заявил, что занят штурмом Соледара и ему не до того. Попутно просил военкоров пока об успехе штурма не шуметь, но кувалдой не грозил.

Все жабы и гадюки остались на местах и продолжили с матом заниматься сексом между собой или чем-то таким. Пушилин, громче всех квакнувший в надежде, что его сразу вынут из бамбасского болота и отпустят в Москву на вольные корма, подобно Плотницкому, с этим просчитался чуть меньше, чем дипломаты РФ с переговорами о перемирии. Вынут, но не так нежно, как ему хочется. В сумме в прекращение огня и в путина не поверили даже в "русском мире", и тем более в свободном мире.

Лучше всех это поняли кремлёвские имиджмейкеры и отправили человека, похожего на путина, постоять в одиночестве без охраны в маленькую Благовещенскую церковь в кремле, служившую в XVI в. домовой церковью для правителей Московии. Видеосъёмка велась и человек, похожий на путина, гримасничал, изображая общение с богом. Так как было не очень понятно, чего это он стоит один перед иконостасом и немецкой ёлкой в русской церкви и всё оглядывается по сторонам, то в кадр ввели священника, который зашёл, не обратив на путина никакого внимания, и затянул "Благослови владыко". Происходящее от этого не особо прояснилось, несмотря на наличие в церкви неканоничной языческой ёлки, появившейся по воле сценариста. Ёлка должна была сигнализировать, что действо совершается в Новый год, и что снимали не летом про запас.

Снимали без драйва, без огонька и без заболевшего бесогона Михалкова. Тот заставил бы путина попотеть. В СМИ сообщили – путин в одиночестве посетил службу в храме. Похоже, путину начали делать такой же имидж, какой китайские коммунисты сделали Мао Цзэдуну после смерти, не захотев играть в "разоблачение культа личности" как русские. Они объявили председателя Мао "монахом, одиноко идущим под зонтиком и никем не понятым", и закрыли тему с "разбором полётов".

Видео с путиным в церкви, появившееся днём 6 января, было финалом в серии провалов переговоров Кремля, с которых он начал 2023 г., о рождественском перемирие как мосте к большим переговорам. Поскольку переговоры непубличные и идут на разных площадках, то судить о них можно лишь по отрывочным сообщениям СМИ и другой информации. Отметим самые очевидные.

Весьма интересные откровения сделала Маша захарова 4 января на брифинге в МИД РФ. Она внезапно заявила, что Италия не достойна быть посредником в переговорах между РФ и Украиной, так как с первых дней вторжения поддерживает Украину и поставляет "кровавому киевскому режиму" обширную номенклатуру вооружений, в которой есть и противопехотные мины. Поэтому ни Италия, ни Папа Римский не могут быть "честными брокерами", как она выразилась. Это был окончательный ответ Кремля на разговоры о посредничестве Италии, начатые там 13 декабря и официальное предложение его Джорджией Мелони, сделанное 29 декабря. Когда Кремль выпускает Машу, то это уже окончательно.

Переговоры с миссией МАГАТЭ, приехавшей в Москву 23 декабря, о выводе войск РФ с Запорожской АЭС, тоже закончились ничем. Настолько ничем, что немецкое издание "Билд" 4 января сообщило о требовании Украины к ООН направить на ЗАЭС миротворцев даже без согласия Москвы.

На 4 января были анонсированы беседы Эрдогана по телефону с Зеленским и путиным о начале новых переговоров в Стамбуле. Но они не состоялись, так как Эрдоган задержался на партсобрании, где произнёс: "В Карабахе у нас есть братья, мы пришли им на помощь. Точно так же мы были в Ливии. Везде, где есть наши братья, там есть Турция". Это испортило в Москве кому-то настроение, тем не менее Эрдоган 5 января смог пообщаться с путиным и Зеленским. Но так как в Москве уже горели все дипломатические мосты, то рождественское перемирие под эгидой Эрдогана тоже не получилось. Как не получилось оно и под эгидой премьера Италии, МАГАТЭ и Папы Римского.

Не получилось, притом, что в Киеве на него были согласны, о чём свидетельствует интервью омбудсмена Дмитрия Лубенца, появившееся 3 января. В нём Лубенец заявил, что планирует в январе лично встретиться с так сказать омбудсменшей из РФ для обсуждения обмена пленными. После такого заявления логично было ожидать 6 января нового обмена пленными и анонсированной встречи, но ничего такого не произошло.

Вместо этого 5 января в 9 часов утра выступил Данилов и заявил: Москва активно ведёт переговоры в странах ЕС через Дмитрия Козака и выпрашивает нечто типа "Минска-3". Затем путин вызвал шойгу и сказал ему односторонне не стрелять, чего тот не сделал, как показали сводки нашего Генштаба за 6-ое и 7-ое января. На карте Deepstatemap также отмечен захват армией РФ восточного пригорода Соледара и взятие города в полукольцо 6 января во время путинского "перемирия".

Очевидно, что 4 января произошло одно или несколько событий, которые "заморозили" на всех площадках переговоры о прекращении огня с 6 января с перспективной перейти от них к чему-то большему.

Два таких события очевидны. Первое, это брифинг Захаровой, где она послала Италию и Папу Римского с их предложениями, чем зарубила эту переговорную площадку. Второе, – знаменитый осколок из задницы Рогозина, который тот 4 января отнёс в посольство Франции в Москве и потребовал от посла вручить его Макрону со словами "Франция за это ответит". Франция ответила Рогозину в тот же день тем, что Макрон дал колёсные танки Украине. На следующий день Байден и Шольц пообещали БТРы. Американцы вообще расщедрились и 6 января сделали украинцам подарок в виде длинного списка вооружений на сумму в 3 млрд. долларов.

Де-факто Рогозин одним движением обнулил наработки Козака и других переговорщиков Кремля, попутно убив столь ценную для них площадку как Франция. Не удивительно, что на следующий день Данилов "спалил" Козака, чтобы показать, Украина тоже сворачивает такие контакты. Рогозин-отец знаменит той петлёй, которую сделал, развернув свой самолет назад в Москву при подлёте к Вашингтону, где его ждали. Теперь к выражению "петля Рогозина" можно добавить "задницу Рогозина", которая развернула всю российскую дипломатию на 180 градусов.

Сделал Рогозин-сын этот шаг случайно или намеренно, чтобы сорвать переговоры, уже имеет мало значения. Возможно, кто-то намеренно подкинул ему эту идею, и не особенно умный мажор Рогозин счёл её блестящей и реализовал без задних мыслей. Судя по тому, что послы РФ в Вашингтоне и Берлине выразили протесты из-за оружейных подарков Украине к Сочельнику, а посол в Париже этого не сделал, то очевидно, что в планы Кремля не входило обрубание французской переговорной площадки, в отличие от итальянской. Тем более таким способом. Ещё одно прямое следствие выходки Рогозина – в Пентагоне быстро определились с датой заседания Рамштайна и назначили его на 20 января, на начало "китайского" Нового года.

В результате всего этого и родилось путинское "перестать стрелять", которое никто не выполнил. Верховного главнокомандующего "всея россии" дружно проигнорировали, и вся сборная московская рать продолжила штурмовать Соледар, Бахмут, окружать Авдеевку и скапливаться вокруг Кременной. От результатов сражений за эти города во многом зависят и дальнейшие действия Кремля, которые определяются соотношением сил между партией "За войну до конца" и партией "За начало переговоров".

Интересно, что 3 января Зюганов обратился к путину с прошением срочно прийти в Думу и встреться с главами её фракций или срочно собрать их в Кремле. Зюганов мотивировал это своим острым желанием обсудить войну с Украиной и всю международную ситуацию. Но в Кремле ему в такой встрече отказали, зная, что Зюганов на ней будет просить лицензию на создание "красной" ЧВК. В Кремле, выпустив Пригожина с призывом отнять имущество у "непатриотичных олигархов" и направить его на нужды войны, логично решили, если ещё и этим позволить собираться в ЧВК, то лучше сразу сдаться китайцам или НАТО. Поэтому и отказали во встрече.

В итоге крайняя фракция "За начало переговоров немедленно" потеряла возможность их начать из-за "задницы Рогозина" и происков крайней фракции "За большую войну срочно". Брэнд "путин" явно начинает тяготить обе фракции. В этой ситуации серединка между партией "За войну" и партией "За переговоры" будет поддерживать линию на постоянное давление по всей восточной части фронта, продолжит искать переговоров и будет предлагать условием их начала не вывод войск РФ из Украины, а снятие бренда "путин". Путин не зря уже гуляет в одиночестве по церквям.

Для Демпартии США, любящей "Перезагрузки", это в целом приемлемый вариант с рядом оговорок. Самая очевидная – сначала должна быть смерть путина, как возможность начать переговоры, а не наоборот. В Кремле опасаются, что путин умрёт, а Белый дом опять или сам выставит условием их начала вывод войск или это сделает Киев. Поэтому для подстраховки Кремль надувает Пригожина и держит высокий градус милитаризма в РФ, чтобы сохранить возможность воевать и после смерти путина. Так что, Кремль, сняв бренд "путин" ничего в принципе не теряет, но получает возможность начать переговоры с Украиной о перемирии и с США об очередной "Перезагрузке". Прогнозировать, к чему приведёт такой ход событий сложно, слишком много вариантов и высок элемент случайностей типа "задницы Рогозина" или ещё чего-то.

Временные рамки такого сценария очень узкие, так как в Украине и РФ активно готовятся к весенним наступлениям, и ограничены 9 и 16 апрелем – датами Пасхи по григорианскому и юлианскому календарям. Окончание отопительного сезона в Европе тоже имеет значение. Если путин не умрёт до марта, то высока вероятность, что кто-то начнёт в марте большое наступление, чтобы по его итогам предложить пасхальное перемирие как мостик к большим переговорам.

Если путин до марта не умрёт, то вариант обмена его смерти на начало переговоров и "Перезагрузку" будет упущен, пусть и не безвозвратно. Теоретически вернуться к нему могут и летом, и осенью. Но это будет происходить уже в ситуации, когда ценность такого обмена резко снизится или интерес к нему будет совсем утрачен. Чем дольше в Кремле откладывают смерть путина, тем больше ухудшают своё собственное положение.