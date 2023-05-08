Будут провоцировать сепаратистские настроения: у Зеленского не исключают, что после деоккупации у Крыма могут отобрать статус автономии. Видео

После долгожданной деоккупации Крыма полуостров вероятней всего утратит автономный статус, который был у него до 2014 года. Подобная самостоятельность создает обманчивое впечатление собственной исключительности и превосходства над материковой Украиной, что соответственно влечет за собой так называемые сепаратистские настроения.

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Об этом в эфире УНИАН рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что отрицательный опыт подтвердил теорию, что автономность региона опасна для унитарного государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для унитарного государства автономия – это опасный путь, это путь в конфликтность на региональном уровне. В нашей стране много национальных меньшинств, включая и крымских татар. Их права должны быть защищены в каждом регионе, они заслуживают на симпатии этнических украинцев", – указал политик.

Что касается украинизации населения Крыма, которое почти уже десять лет находится под влиянием пропаганды, живет под российским триколором, то здесь Подоляк видит выход в развитии национальной культуры. Причем контент должен быть максимально качественным, иметь возможность конкурировать не только с российским инструментом "оболванивания", но выхода на международный эфир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам политолога из Стэнфордского университета Фрэнсиса Фукуямы, украинской армии не придется вторгаться в Крым в рамках контрнаступления. Они могут просто взять в заложники все российские силы, находящиеся там, в результате чего получат большое преимущество перед оккупантами.

Такие прогнозы подтверждают и в ГУР: захватчики в Крыму перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то что они рассказывают россиянам о том, что все "идет по плану", представители оккупационных администраций начали покидать Крымский полуостров и другие временно оккупированные территории нашей страны.

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