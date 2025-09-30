Обоз уже сообщал о результатах сентябрьского исследования SOTIS, согласно которым, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то:

в первом туре Зеленский и Залужный получили бы соответственно 29,2% и 26,6% среди тех, кто будет голосовать и определился, которые и составляют 100 процентов;

во втором же туре, если бы в нём участвовали Зеленский и Залужный, они бы набрали соответственно 25,9% и 45,4%, а против обоих было бы 11,2% - среди всех опрошенных,

что означает (добавляю я уже от себя): если взять для сопоставимости тоже лишь тех, кто будет голосовать и определился, то есть эти 25,9+45,4+11,2=82,5% принять за 100 процентов, то Зеленский, Залужный и "Против всех" будут иметь соответственно 31,4%, 55,0% и 13,6%.

При этом из приведённой по результатам нескольких опросов динамики вытекает, что с марта прошлого года эта разница между В.З и В.З. достаточно стабильна (хотя и имеет не очень стойкую тенденцию к незначительному уменьшению), в связи с чем отмечу следующее.

Есть люди, на которых определённым образом могут повлиять определённые действия, новые обстоятельства или связанные с ними аргументы, - именно этим, к примеру, объясняется моё разное отношение в разные годы, месяцы, дни и часы к тому же Трампу, но я вынужден отдавать себе отчёт в том, что нас, перманентно колеблющихся (как те переменчивые штаты в Америке, часто всё в конце концов и решающие), не так уж и много: безусловное меньшинство.

Ну а безусловное большинство составляют те, кого так легко какими-то переменами или разговорами с их всегда верного пути не сбить, чьё мировоззрение устойчиво и независимо, что бы там ни происходило и что бы об этом ни говорили, - то есть так называемый ядерный (как та бомба) электорат.

Поэтому:

если разница между двумя кандидатами составляет до 5-10 процентов - всё решаем мы, нестойкие и подверженные перепадам, из-за которых, чтобы они (то есть мы) в последний момент всё не перевернули, вводят даже день информационной тишины в канун голосования;

но если разница составляет хотя бы около 20 процентов, как, например, в вышеприведённой ситуации (25,9 и 45,4, а с моим уточнением - 31,4 и 55,0), то мы, шаткие и непоследовательные "событиезависимые", со всеми своими колебаниями уже бессильны, ведь в таких условиях всё решают непоколебимые ядерные (ибо какие уж там тактические манёвры против стратегического атомного электорального оружия).

И вот тогда - в ядерном случае - для кардинального изменения ситуации должно происходить что-то соответственно огромное и разрушительное, ставящее всё то ли с ног на голову, то ли с головы на ноги, но так или иначе способное всё изменить на 180 градусов - наподобие появления 6 лет назад внезапно материализовавшегося Голобородько с несколькими сотнями неизвестных "слуг", когда всё старинно-рациональное разбивается вдребезги и проигрывает иррациональному свежему воздуху, особенно - если он больше напоминает ураган, шквал или самум, и только потом в учебниках это скромно назовут "неожиданным нестандартным решением"…