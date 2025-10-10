'Будем инициировать запреты на въезд': в МИД назвали медиа, которые приняли участие в российском туре на оккупированные территории Донетчины

Министерство иностранных дел Украины инициирует запрет на въезд журналистам и другим участникам тура на наши временно оккупированные территории, организованного РФ. Среди медиа в нем приняли участие AFP, AP, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, китайское издание Phoenix и турецкое Milliyet.

Видео дня

Об этом в пятницу, 10 октября, на брифинге объявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Речь идет о поездке во временно оккупированные Авдеевку и Курахово в Донецкой области, которую организовало министерство обороны РФ.

Тихий отметил, что такие туры являются противозаконными и аморальными, пока Россия совершает преступления против журналистов и убивает их.

Он сообщил, что Киев связывается с изданиями, которые приняли участие в пресс-туре, чтобы донести недопустимость таких действий и требование их прекратить.

Кроме журналистов, участие в этой поездке, организованной российскими оккупантами, приняли и отдельные граждане. Это блогеры, бывшие чиновники из США, Словакии, Бразилии, Чехии, Франции, Турции.

"Список таких имен у нас есть. По всем фамилиям из этого списка мы будем инициировать запреты на въезд. Люди, которые не уважают государственную границу Украины, не должны пересекать ее в будущем. Для СМИ, которые приняли участие в этом туре, будет и более широкий набор последствий для их репутации", – сказал Тихий.

Что предшествовало

28 сентября Тихий написал в соцсети Х, что ряд международных СМИ приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные территории Украины, организованном министерством обороны России.

"Каждый его участник нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок нашей государственной границы, и его ждут юридические последствия, в частности запрет на въезд", – пообещал он тогда.

СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине, заверил Тихий.

Он отмечал, что пока эти СМИ наслаждались поездкой, организованной РФ, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживались в российских тюрьмах. Их освобождение было и остается чрезвычайно сложной задачей.

"Во время полномасштабного вторжения Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине. Эту реальность не покажут доверчивым иностранным журналистам, которые попали в пропагандистский тур министерства обороны России – Россия является государством жесткой цензуры, и все это знают.

Такие туры являются именно причиной того, что доверие к СМИ падает, и люди выбирают социальные сети вместо репортеров, которые не умеют отличить добро от зла", – писал Тихий.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка.

Вместе с Лалликаном был украинский журналист Георгий Иванченко из издания Kyiv Independent, который получил ранения. Вследствие вражеской атаки БПЛА он остался без ноги и сейчас проходит реабилитацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!