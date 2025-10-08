'Прицельный удар FPV-дроном': украинский журналист рассказал о своем состоянии и гибели французского фоторепортера

В среду, 8 октября, украинский журналист Георгий Иванченко рассказал о своем состоянии после того, как попал под российский обстрел. Он отметил, что это был прицельный удар FPV-дроном. Мужчина выжил, а вот французский фотожурналист Антони Лалликан погиб.

Об этом Иванченко написал в Facebook. Он добавил, что в результате вражеской атаки БПЛА он остался без ноги и сейчас проходит реабилитацию.

"Я жив. Ногу отрезали. Ближайший друг, брат и учитель, Энтони Лалликан, мертв. Наши с тобой командировки были неповторимы. Ты был неповторим. Мне больно из-за того, что так произошло, и я глубоко сочувствую всем родным и близким. Пока я был под наркозом в операционной, много важных решений сделали мои друзья и близкие. Я бесконечно благодарен вам за это", – написал Георгий Иванченко.

Также журналист поблагодарил каждого, кто написал ему, подумал и поддержал.

"Особая благодарность моей родной @ok.olga_kovalova за ее помощь с открытием банки для операции и реабилитации. Я вас люблю. На первом фото Руслан, который несет меня в буханку, чтобы забросить на стабпункт", – рассказал журналист.

Третья потеря для Франции

Антони Лалликан стал уже третьим французским журналистом, убитым Россией во время полномасштабного вторжения. В мае 2022 года в Северодонецке погиб репортер телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф, чья эвакуационная машина попала под обстрел. А в мае 2023 года возле Бахмута погиб видеокоординатор AFP Арман Солдин – его накрыл ракетный удар, когда он документировал бои и жизни гражданских в Донецкой области.

Лалликан приезжал в Украину неоднократно, в частности в Донецкую область. Он стремился показать миру правду о войне, фиксируя истории людей, живших под обстрелами. Его работы создавали своеобразный мост между украинской реальностью и иностранной аудиторией.

Целенаправленная охота

Сегодня главная угроза для медийщиков на фронте – это российские дроны. Они целенаправленно атакуют группы людей, среди которых журналисты, военные или гражданские. Это уже не случайные жертвы войны, а умышленная охота на тех, кто пытается зафиксировать военные преступления.

Каждый выезд в прифронтовые районы для журналистов – это риск, равнозначный пребыванию на боевых позициях. Антони Лалликан сознательно принимал этот вызов. Его жизнь и смерть стали символом борьбы за право мира видеть правду о российской агрессии.

Справочно об Антони Лалликане

38-летний парижский фотожурналист сотрудничал с ведущими французскими и международными изданиями – Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern и другими. В фотографию пришел неожиданно – в 30 лет, когда стал случайным свидетелем столкновений в Кашмире. Тогда он понял, что его путь – документировать реальность. Вернувшись во Францию, начал снимать движение "желтых жилетов", а затем освещал протесты в Гонконге и Индии, социальные проблемы во французских пригородах, жизнь мигрантов.

В 2020 году он впервые отправился в зону военных действий – в Армению во время Второй карабахской войны. Тогда осознал свое истинное призвание – давать голос людям в конфликтных регионах. В марте 2022-го Антони приехал в Украину, сразу после полномасштабного вторжения. С тех пор он регулярно возвращался, работая над долговременным проектом о жизни жителей Донецкой области.

Его работы сочетали суровую документалистику и одновременно интимные сцены обыденности – от портретов бойцов и гражданских до разрушенных мостов и колонн людей, покидающих дома. За свои фоторепортажи он получил признание: премию Виктора Гюго 2024 года за серию об украинцах, вошел в шортлист Lucas Dolega 2024, стал фаворитом жюри Grand Prix Paris Match Etudiant в 2022-м.

Что предшествовало

3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка. Вместе с ним был украинский журналист Георгий Иванченко из издания Kyiv Independent, который получил ранения. Трагическую новость подтвердила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Кривого Рога Алексей Гаврилец с позывным "Гавр". Жизнь защитника оборвалась на Краматорском направлении, где он воевал с лета. Военный погиб 21 сентября от вражеского FPV-дрона.

