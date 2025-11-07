Британия может принять участие в войне или миротворческой операции в Украине с привлечением сил от истребителей до пехоты – The Guardian

Военные силы Великобритании могут принять участие в войне или миротворческой миссии на территории Украины. В частности, на поле боя будут привлекаться силы в воздухе и на земле.

Об этом говорится в материале The Guardian со ссылкой на военные источники. Соответствующее заявление прозвучало на фоне поставок бронетехники Ajax на фронт.

"Британская армия вступит в войну или примет участие в миротворческой операции в Украине или где-то еще вместе с союзниками и использует полный спектр военных возможностей, от истребителей до пехоты", – отмечается в статье.

Стоит отметить, что правительство Великобритании пока не делало официальных заявлений о развертывании британских войск в Украине или о предоставлении полномочий для прямого участия от истребителей до пехоты и воздерживается от комментариев относительно таких сценариев.

Что известно о поставках бронетехники Ajax

Заместитель министра обороны Люк Поллард сообщил, что первая партия из 50 машин, стоимостью почти 10 миллионов фунтов стерлингов каждая, готова к развертыванию на восточном фланге НАТО.

"Наша миссия как страны заключается в поддержке наших союзников по НАТО, и в частности в обеспечении безопасности восточного фланга", – сказал министр.

В материале отмечается, что хотя часть разведывательных функций бронетехники Ajax теоретически можно заменить дронами, которые доминируют на поле боя, все же более дешевые БПЛА имеют значительные ограничения.

В частности, они чувствительны к погодным условиям, например, ветру и имеют ограниченное время полета – примерно от 30 минут до часа.

Напомним, ранее издание The Guardian, со ссылкой на заявление начальника штаба обороны страны Энтони Радакина, сообщало, что в Британии готовы к участию в гарантиях безопасности для Украины после достижения мирного соглашения с РФ. Правда, Лондон не рассматривает вариант с отправкой войск "на передовую".

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом не исключает поддержки с воздуха в качестве гарантии безопасности для Украины. Однако единственной "красной линией" президент США Дональд Трамп "окончательно" объявил присутствие американских военных на территории Украины.

