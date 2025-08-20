Британия готова направить войска в Украину, но есть нюанс, – начальник Штаба обороны

В Великобритании готовы к участию в гарантиях безопасности для Украины после достижения мирного соглашения с РФ. Правда, Лондон не рассматривает вариант с отправкой войск "на передовую".

Британские войска могут взять на себя защиту Украины в небе и на море. Подробности со ссылкой на заявление начальника штаба обороны страны Энтони Радакина сообщает Guardian.

Что известно

В эту среду, 20 августа, Радакин посетит Пентагон. Целью визита является "окончательное согласование обязательств 30 различных стран" относительно гарантий безопасности для Украины.

"Ожидается, что Радакин подтвердит, что Великобритания предоставит солдат для помощи в логистической поддержке и обучении, но не будет разворачивать их вблизи России. Официальные лица говорили о развертывании до 30 000 военнослужащих для защиты украинских объектов, но это количество было сокращено из-за сопротивления некоторых европейских стран", – указано в материале.

При этом источники Guardian утверждают, что вопрос гарантий безопасности для Украины приближается к завершению.

"Среда — действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без зеленого света от президента, поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник начала большую активность", – цитирует издание слова одного из британских чиновников.

Еще один собеседник Guardian утверждал, что в США Радакин повторит сказанное на прошлой неделе министром обороны Великобритании Джоном Хили. Тот заверил, что его страна готова развернуть войска в Украине, "чтобы обеспечить безопасное небо, безопасное море и укрепить украинские вооруженные силы".

Оба собеседника отметили, что Лондон рассматривает свое участие в виде "логистической и учебной поддержки", но не "отправки войск на передовую, где они могут оказаться в боевых действиях".

Guardian добавляет, что встречи в США в среду в Европе расценивают как важный шаг к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, что, по словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, будет возможным только при условии готовности США предоставить гарантии безопасности.

И президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в понедельник, 18 августа, заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, что готов предоставить эти гарантии. Его спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф предположил, что это могут быть гарантии, "подобные статье 5 НАТО".

Уже утром следующего после визита в Вашингтон дня Стармер проинформировал более 30 лидеров государств, присоединившихся к "коалиции желающих", о результатах переговоров с Трампом.

"Премьер-министр отметил, что коалиция желающих встретится со своими американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы еще больше укрепить планы по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий", – сообщали позже официально в британском правительстве.

В то же время остается открытым вопрос, какие обязательства готовы взять на себя США. Ранее Трамп отверг идею присутствия американских войск на территории Украины.

"Но Великобритания также планирует использовать эти встречи, чтобы четко объяснить администрации Трампа, что она готова сделать для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения. По словам официальных лиц, британские войска могут быть развернуты для помощи с логистикой в защите украинского воздушного пространства и портов, но не в ситуациях, которые могут привести к боевым действиям с Россией", –– говорится в материале.

При этом в экспертной среде говорят о том, что "европейские лидеры не ожидают, что Владимир Путин согласится даже на такое ограниченное развертывание войск стран-членов НАТО в Украине, и европейские лидеры обсуждают идею изоляции российского президента"

Но британские чиновники настаивают, что это не так, и что Великобритания и ее партнеры проводят серьезную подготовку к отправке войск в страну, если они понадобятся.

"30 начальников штабов не ехали бы в Пентагон, если бы не были настроены серьезно", – отметил собеседник издания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Белый дом не исключает поддержки с воздуха как гарантии безопасности для Украины. Единственной "красной линией" Трамп "окончательно" объявил присутствие американских военных на территории Украины.

