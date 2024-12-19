Британия готовит новый пакет помощи Украине на $286 млн: что войдет

Великобритания заявила об очередной военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов) для Украины. Кроме того, британское правительство также сообщило, что предоставит дополнительную подготовку для украинских военных.

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Информацию об этом обнародовало агентство Reuters в четверг, 19 декабря. Сообщается, что пакет помощи будет распределен по нескольким направлениям.

Что входит в военную помощь Украине

Лондон направит 92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 миллионов долларов) на приобретение оборудования для усиления Военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные корабли без экипажа, беспилотные летательные аппараты и противоминные беспилотники.

68 миллионов фунтов стерлингов (около 85,5 миллиона долларов) выделят на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 миллионов фунтов стерлингов (примерно 32,7 миллиона долларов) Великобритания направит на предоставление поддержки и запасных частей для систем , ранее поставленных в Украину.

, ранее поставленных в Украину. 39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 миллионов долларов) возместят закупку более тысячи систем радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, а также респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей ВСУ.

Агентство сообщает, что Украина призвала своих союзников поддержать ее как на поле боя, так и дипломатично перед любыми возможными переговорами с РФ.

"Отважный народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несгибаемым духом. Но они не могут пройти через это в одиночку – именно поэтому Великобритания усилит свое международное лидерство по Украине в течение 2025 года", – отметил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании выделило 35 млн фунтов стерлингов (примерно 44,4 млн долларов) для восстановления энергосистемы Украины и поддержки малозащищенных слоев украинского населения. Страна также ввела санкции против России, охватывающие 20 судов теневого флота, перевозящих незаконную российскую нефть, в том числе Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu. Отмечается, что каждое судно перевезло более четырех миллионов баррелей российской нефти в 2024 году.

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