'Большинство Европарламента – за': Мецола в Киеве сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС. Видео

Вступление Украины в Европейский Союз считается одной из гарантий безопасности для нашего государства. ЕС готов предоставить Украине такую гарантию – в Европарламенте подавляющее большинство выступает за вступление Украины в Евросоюз.

Об этом 17 сентября, находясь в Киеве с официальным визитом, объявила глава Европейского парламента Роберта Мецола. Также во время выступления в Верховной Раде она анонсировала открытие постоянного представительства Европарламента в украинской столице.

Вступление Украины в ЕС

"Относительно расширения ЕС – это процесс, который обычно базируется на заслугах, на критериях. Но мы абсолютно четко говорим, что большинство в Европарламенте – за то, чтобы Украина заняла свое место в Европейском Союзе. Мы поддерживаем все усилия по этому поводу, все переговоры, все обсуждения", – отметила председатель Европарламента.

По ее словам, европейские парламентарии "хотят сделать Европу ближе к народу Украины". Для этого, среди прочего, и будет открыто в Киеве постоянное представительство Европарламента.

"Это будет голос Европейского парламента здесь, на земле. Он будет непосредственно слушать вас, работать с вами, поддерживать вас", – пообещала Роберта Мецола.

Помощь Украине от Европы

Отдельно глава Европарламента остановилась на помощи, которую Европа будет предоставлять Украине. В частности, ЕС будет и дальше "наращивать гуманитарную, военную и экономическую поддержку" нашей страны, отметила Роберта Мецола.

"Мы усилим наше сотрудничество с международными партнерами и будем инвестировать в собственное производство Украины. Мы также готовы и мы приближаемся к тому, чтобы воплотить это в жизнь, чтобы полностью отойти от российских нефти и газа. И мы также бьем по теневому российскому флоту", – сказала она.

Санкции против агрессоров

Последние слова, разумеется, относятся к санкционной политике Евросоюза. Напомним, что сейчас в Европе принимается решение о новом, уже 19 пакета санкций против страны-агрессора России. В нем, среди прочих, вышеупомянутые ограничения в отношении российских энергоресурсов.

"Если бы кто-то спросил бы меня пять лет назад, смогли бы мы принять 18 пакетов санкций в отношении агрессивного соседа, который вторгся к одному из наших партнеров и союзников, и поставил под угрозу безопасность нашего континента, то я бы в это не поверила. Но вот мы здесь, мы сделали это всеми странами. И мы будем работать, чтобы получить еще один пакет санкций", – заверила Роберта Мецола.

Как сообщал OBOZ.UA, находясь с визитом в Киеве, сегодня глава Европарламента уже в третий раз выступила с трибуны Верховной Рады. Причем, говоря о вступлении Украины в ЕС, Роберта Мецола подчеркнула важность эффективной работы антикоррупционных органов.

