Глава Европарламента прибыла в Киев: запланировано выступление в Верховной Раде

В Украину 17 сентября прибыла председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Запланировано ее выступление в Верховной Раде Украины.

Сама Метсола утром в среду анонсировала свою поездку в украинскую столицу. OBOZ.UA отслеживает подробности визита высокой гостьи в Киев.

Что известно

Одним из первых о приезде главы Европарламента в Киев написал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Председатель Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев. Планируется выступление в Верховной Раде", – отметил он.

О запланированной встрече главы ЕП с украинскими парламентариями написал и народный депутат Ярослав Железняк.

Сама Роберта Метсола ранее анонсировала свой визит в украинскую столицу.

"Следующая остановка – Киев", – написала она в своем аккаунте в сети Х около 08:40 по киевскому времени в среду.

Новость дополняется

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европарламенте состоятся голосования по двум вотумам недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Это произойдет во время пленарного заседания 6-9 октября.

Инициаторами попытки отстранения руководительницы Еврокомиссии являются депутаты от двух политических групп – "Патриоты за Европу" и "Левые". Первая объединила националистические, правопопулистские и евроскептические национальные партии из восьми стран Европы, среди которых и партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Под крылом второй собрались представители ряда коммунистических, левосоциалистических и экологических партий Италии, Испании, Дании и Греции.

Урсулу фон дер Ляйен они критикуют за торговую политику ЕК и бездействие руководства ЕС на фоне войны в Газе.

