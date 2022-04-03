Благодарен всем, кто выходит защищать свои города и села от оккупантов: Зеленский обратился к украинцам со словами поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он выразил благодарность всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах, на протесты против рашистских оккупантов.

Обращение было опубликовано на канале украинского лидера. Он подчеркнул, что мир нам "никто не подарит" и мы должны бороться за него сами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной. Мир для нас не будет и следствием каких-то решений врага где-то в Москве. Не надо лелеять пустые надежды, что они просто уйдут из нашей земли. Мы можем только добыть в борьбе мир. Можем добыть его в тяжелых боях и параллельно – на переговорах, и параллельно – в ежедневном энергичном труде", – предупредил украинский президент.

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Поэтому он призвал украинцев делать все возможное для достижения мира по всем направлениям.

"Для поддержки наших Вооруженных Сил. Для сохранения и развития экономической активности в Украине – настолько, насколько это сейчас возможно. Для поддержки всех наших граждан... Где бы они ни были, кем бы они ни были. И в мирное время так было, что теплое слово поддерживает жизненные силы. А в военное время это еще важнее", – подчеркнул гарант.

Зеленский отметил, что сейчас нет неважных вещей, поэтому каждый может внести свою лепту в победу всех: кто – с оружием в руках, кто – на работе, а кто – теплым словом и помощью.

"Благодаря такой искренней и постоянной поддержке друг друга, благодаря сплоченности и вниманию к ближнему народы могут пройти самые сложные испытания. И изгнать врага, который в разы больше. Наши защитники и защитницы продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях. Все больше украинских национальных флагов в районах, временно оккупированных", – констатировал президент.

Он подчеркнул, что ВСУ не отпускают врага без боя и усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе, учитывая, что у врага есть резервы для усиления давления на востоке.

Президент в очередной раз вспомнил о героической обороне Мариуполя, который продолжает удерживать значительную часть вражеских сил.

"Благодаря этому сопротивлению благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина получила бесценное время. То время, которое позволяет ломать тактику врага и ослаблять его возможности", – уверен Зеленский.

"К сожалению, Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем. Не получила самолетов. Не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли – и еще могут! Каждая российская ракета, которая ударила по нашим городам, и каждая бомба, которую сбросили на наших людей, на наших детей, только добавляют черную краску к тому, как в истории будут описаны все, от кого зависело решение. Решение, помогать ли Украине с современным оружием", – подчеркнул гарант.

Отдельное спасибо он выразил жителям Энергодара, которые, выйдя на мирный митинг, попали под огонь оккупантов. Также против них использовали гранаты.

"Всем, кто не боится и выходит. Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свою свободу оккупанты могут закрепиться. А когда люди протестуют – и что больше люди протестуют, то сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины в войне против России будет приемлемой только победа над врагом. Он напомнил, что эта борьба продолжается не пять недель в 2022-м, а уже более восьми лет, и украинцы не будут торговать своими территориями.

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