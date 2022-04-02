Украине нужна победа: Зеленский рассказал, чего Путин добивается войной и возможны ли уступки

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины в войне против России будет приемлемой только победа над врагом. Он напомнил, что эта борьба продолжается не пять недель в 2022-м, а уже более восьми лет, и украинцы не будут торговать своими территориями.

Об этом гарант разговаривал в программе Special Report с с ведущим Бретом Байером, которая выходит в эфир на канале Fox News. В беседе затронули широкий круг тем, в том числе то, как для него выглядит победа и чего, по его мнению, надеется добиться вторжением глава страны-агрессора.

"Победа правды – это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится, глубокий и болезненный. Но кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода", – сказал Зеленский.

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Ведущий спросил, на что "готов согласиться" украинский лидер, чтобы обеспечить мирное соглашение, и конкретно упомянул возможность уступки территории страны.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", – ответил гарант.

Он напомнил, что Украина ожидает от "ведущих стран" обязательств в отношении того, что ее безопасность будет защищена договором, если она согласится на деэскалацию с РФ. Также подтвердил свою уверенность в том, что наше государство будет выгодным дополнением к Североатлантическому альянсу.

"Нам сложно говорить о НАТО, потому что оно не хочет нас принимать. Думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем его намного сильнее. Мы не слабое государство и не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, локомотив. Мы являемся одним из важных компонентов европейского континента", – подчеркнул Зеленский.

Он упомянул о разговоре с президентом США Джо Байденом, которому сказал, что хотел бы, чтобы Штаты были включены в соглашение о безопасности, которое обеспечит долгосрочную поддержку Украины для устранения возможности повторного вторжения РФ в будущем. По его словам, Вашингтон уже "рассматривает это предложение".

На вопрос, что глава страны-агрессора России Владимир Путин намерен получить в этой войне, Зеленский ответил, что тот хочет всего, что даст ему Запад, а "аппетиты обычно растут".

"Чем больше им даешь, тем больше растет их аппетит", – заявил украинский лидер, добавив, что глава Кремля продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и "получит то, что хочет, если его сейчас не остановить".

Ведущий Байер спросил Зеленского, считает ли он, что американский лидер "хочет победы Украины", или же его администрация "питает страх" перед тем, какой будет реакция Путина, если он проиграет.

"Я верю, что президент Байден, как и любой настоящий гражданин США, верит и хочет, чтобы правда победила. И правда на стороне Украины. Считаю, что они хотят, чтобы ценности, которые делают наши народы ближе, победили", – выразил убеждение гарант.

Он еще раз отметил, что украинские военные не хотят от партнеров бронежилетов и специальных касок, а предпочитают получить тяжелое вооружение.

"Просто дайте нам ракеты, самолеты. Если вы не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты. Вот и все. Дайте нам их в руки. Дайте что-нибудь, чем я смогу защитить свое государство", – подытожил Зеленский.

Отметим: в этом интервью Байер и Зеленский также коснулись обвинений российских официальных лиц в том, что Украина якобы атаковала нефтебазу в Белгороде с использованием вертолетов.

Президент заявил, что непрофессионально говорить о том, что где-то что-то происходит или взорвалось, пока идет война в Украине. Он напомнил, что именно РФ оккупировала наши территории, напала на нас и "вот что важно, это наибольшая трагедия".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский показал фото разрушенных российскими оккупантами мирных городов Украины. Таким образом президент в очередной раз призвал международное сообщество предоставить нашим Силам обороны еще больше вооружения.

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