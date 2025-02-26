Весьма интересно предложение Макрона насчёт возможности перебросить французские истребители с ядерным оружием в Германию, то есть поближе к нам, если Соединённые Штаты выведут из Европы свои войска.

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Не менее важна для Украины и позиция будущего, как ожидается, немецкого канцлера Фридриха Мерца, который может сформировать правительство, в которое — при благоприятных обстоятельствах — войдут и министр обороны Писториус от СДПГ, и "зелёная" Бербок в качестве министра (о, мечты!) иностранных дел.

Так вот, Мерц намерен противостоять пуйлу гораздо активнее Шольца, стремится создать ядерный зонтик для Украины и новый военный союз — привет тому же Макрону и, кстати, Стармеру тоже.

Таким образом, после того, как демократы недальновидно разбудили и раздразнили Трампа, сумасшедший Трамп разбудил и запугал Европу — в таких условиях Украина должна грамотно использовать обоих.

Однако согласно некотором сообщениям не исключено, что пока что нас готовят к подписанию такого "компромиссного" соглашения с США, по которому Украина будет отдавать значительно меньше, чем сначала хотел Трамп, но в ответ не получит вообще ничего: ни какой-либо помощи, ни каких-либо гарантий, — именно это и называют компромиссом…