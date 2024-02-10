Американцы ищут выход из сложной ситуации с помощью Украине: варианты предоставить вооружение и финансы еще есть. Интервью с Огрызко

Вопрос помощи Украине от США пока так и не решен. Американские политики продолжают свои внутренние разборки, а большинство из них не учитывают, что Украина – в сложной ситуации.

Попытаться объяснить, что ждет Европу и весь цивилизованный мир в случае путинской победы в Украине, будет стремиться канцлер Германии Олаф Шольц, который находится с визитом в США.

Смогут ли Соединенные Штаты решить внутренние проблемы и продолжать помогать Украине? Своим мнением в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Визит Шольца в Штаты будет проходить на фоне все больших проблем насчет поддержки Украины от США, где Конгресс тормозит многомиллиардный пакет помощи. Канцлер заявил, что Германия и ЕС все еще не могут самостоятельно обеспечивать военные нужды ВСУ. Именно поэтому военная поддержка Украины будет одной из главных тем визита. На это намекает и то, что, кроме встречи с законодателями США и президентом, Шольц будет разговаривать и с руководителями американских компаний ВПК.

– Главная цель визита очевидна – обсуждение темы помощи Украине на фоне нерешенных проблем в США в этом направлении. Шольц будет пытаться объяснить – самостоятельно Европейский Союз не сможет помогать Украине, как этого требует нынешняя ситуация. Да, он будет обращаться ко всем сторонам этого процесса в Штатах, в том числе и к Конгрессу, на который, на мой взгляд, уже мало надежды. Удастся ли немецкому канцлеру их убедить? Думаю, что вряд ли. В действиях большей части Конгресса, особенно ее протрамповской части, речь не идет о каких-то смыслах. Это только война за внутрипартийные интересы. Трамп сейчас действует чрезвычайно агрессивно, прямым текстом угрожая конгрессменам и сенаторам, чтобы был заблокирован украинский вопрос. К сожалению, они слушаются его по ряду причин. К ним уже приезжал генсек НАТО Столтенберг, но бесполезно. Это не действует на Трампа и его команду. Сейчас у них кардинально другие цели – год выборов, когда довольно часто все становится вверх дном и здравый смысл отходит на второй план. Поэтому визит, конечно, нужен и важен, но при нынешних обстоятельствах вряд ли принесет конкретные результаты.

– Планировался еще один знаковый для Украины визит – Путин собирался к президенту Турции Эрдогану. Встречу перенесли дескать потому, что стороны не нашли понимания по ряду важных вопросов. Если посмотреть, то в последнее время между этими "друзьями" действительно что-то происходит, ведь Турция наконец согласовала членство Швеции в НАТО, чего Кремль очень не хотел. После этого американцы уже разблокировали запрос турок на приобретение F-16, а еще турецкие банки, реагируя на санкции Штатов, с начала января блокируют платежи из России, что наконец-то влияет на параллельный импорт.

– Это действительно так. Учитывая тот факт, что и кремлевский, и турецкий режимы не являются демократическими, они все же имеют определенную основу для диалога. При этом следует учитывать несколько факторов. Основной из них – Турция член НАТО. Она связана с Альянсом и, конечно, Эрдогану гораздо выгоднее нажимать на натовскую "педаль" и отпускать российскую. Фактически в определенный промежуток времени он использовал Путина для достижения своих интересов. В том числе, чтобы вновь наладить с американцами несколько забуксовавшее сотрудничество. Что бы не предлагала Россия, ее продукция на порядок хуже американской, именно поэтому турецкий президент сегодня дистанцируется от Кремля. Это банальная восточная политика и торговля, которая заключается только в собственной выгоде.

Что касается переноса визита, то этот процесс имеет комплекс нюансов. Кажется, по основным вопросам действительно нет согласия. Кроме того, есть недовольство Кремля тем фактом, что Турция совершила за последнее время по отношению к России. Эрдоган фактически помог наладить зерновой коридор без участия РФ, и сейчас поставки украинской продукции на мировой рынок значительно возросли. Больше всего стороны не смогли договориться и по газовому вопросу. Путин грезит каким-то турецким газовым хабом, который, судя по всему, не срабатывает. Поэтому, учитывая все это, сегодня не было с чем ехать и о чем конкретно говорить. Это еще в традициях российской дипломатии – в шаге от чего-то взять и отступить, сказав, что мы еще подумаем. Также это еще одно свидетельство того, что Путину все сложнее говорить даже с теми, с кем у него будто бы есть какие-то отношения.

– Из-за сложностей с согласованием помощи Украине в Вашингтоне обсуждают другие схемы поддержки. В США рассматривают возможность, когда европейские страны будут платить за американское оружие и отправку его Украине. Еще один вариант – продолжение практики, когда третьи страны, не желающие поставлять оружие напрямую, передают его Вашингтону, компенсирующему передачу вооружений уже из американских арсеналов. На ваш взгляд, действенны ли такие схемы для Украины?

– Очень досадно, что вопрос украинской помощи зависит от внутренних противоречий в Штатах. На мой взгляд, такие схемы возможны ввиду реалий с вопросом помощи в Конгрессе. Вряд ли это будет быстро и просто, но примеры Южной Кореи, Греции и Эквадора, передающих свое вооружение советских времен Украине по схожим схемам, свидетельствуют, что работа Белым домом ведется.

И все же Украина сегодня нуждается в значительно больших финансах, чтобы эффективно противостоять российской агрессии. На Западе это понимают, поэтому среди стран Европейского Союза и G7 продолжается работа над процессом, позволяющим Украине получить нужные средства. Одно из действенных направлений – передача замороженных российских активов, это будет очень позитивным развитием событий как для Украины, так и наших партнеров.

Именно такой шаг реально помог бы Украине и уменьшил внутриполитическое давление со стороны республиканцев, уже длительное время спекулирующих на теме украинской помощи, заявляя, что нужно искать другие источники финансирования, а не тратить деньги американских налогоплательщиков. Теперь важно, чтобы различные юридические аспекты удалось уладить как можно скорее. Думаю, в ближайшее время важные для Украины решения будут приняты.