Зеленский в Южном убегал от журналистов и уверял, что не пытается посадить Порошенко

Во время открытия стадиона в школе №1 города Южный Одесской области президент Украины Владимир Зеленский дал короткий брифинг для журналистов. Но далеко не все представители СМИ успели задать интересующие их вопросы, и по давно сложившейся традиции последовали за гарантом, пытаясь на ходу что-то спросить, пишет Думская.

Но не тут-то было, охранники Зеленского тщательно оберегали первое лицо от назойливых и неудобных вопросов, в прямом смысле слова преграждая своими телами доступ к главе государства.

Тем не менее вопрос общественного активиста, автора "Думской" Петра Обухова о том, не боится ли Зеленский преследованиями и репрессиями против оппозиции повторить судьбу Януковича, который посадил Юлию Тимошенко, таки долетел до ушей гаранта. И видимо задел его чувства, так как он остановился, чтобы ответить, что он "никого не сажает и ему не интересно отвечать на такие вопросы".

Напомним, что на десятки уголовных дел против пятого президента Украины Петра Порошенко и регулярные вызовы его в суд по различным поводам уже отреагировали западные партнеры Украины. Так, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины, дипломат Курт Волкер заявил, что на фоне российской агрессии Зеленскому лучше бы сконцентрироваться на построении сильного государства, а не на преследовании оппозиции. В Евросоюзе также сообщили, что будут тщательно следить за ситуацией вокруг Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии реконструированного стадиона школы №1 города Южного в Одесской области.