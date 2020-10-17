В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут прежнее название в честь советского маршала Георгия Жукова.

Как сообщил в Facebook мэр города Геннадий Труханов, соответствующее решение приняла Одесская городская историко-топонимическая комиссия.

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации", – написал он.

По словам Труханова, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом.

Кроме того, улице Инглези вернут название в честь 25-й Чапаевской Дивизии.

"То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", – добавил мэр.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольске Одесской области вандалы разрушили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной Сотни, установленную в местном сквере Славы.