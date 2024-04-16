В Одессе планируют открыть пляжи и начать курортный сезон: какие цены на отдых

В этом году в Одессе обещают открыть несколько пляжей. Хотя уже сейчас, когда температура воздуха поднялась до +20 градусов, одесситы вышли к морю и открыли неофициальный курортный сезон.

Конечно, наплыва туристов, как в годы до полномасштабного вторжения, в Одессе не будет, поскольку город часто обстреливают российские войска и здесь пропадает электричество. Поэтому цены в гостиницах и частном секторе достаточно лояльные и почти не превышают уровня цен 2021 года. А владельцы жилья уже запаслись генераторами.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Одесситы уже открыли пляжный сезон

В Одессе в эти выходные уже начался пляжный сезон. Городские пляжи были заполнены отдыхающими, люди загорали, некоторые даже купались, хотя вода в море еще очень холодная +13-14 градусов.

Одесситы рассказывают, что очень соскучились по солнцу и морю, поэтому радуются необычайно теплому апрелю и готовы открывать курортный сезон.

"Последние два года из-за полномасштабной войны доступ к пляжам был закрыт. Да еще прошлым летом из-за того, что россияне взорвали Каховскую ГЭС, вся грязная вода хлынула к нам. Но к августу море уже очистилось и власти открыли шесть пляжей, поэтому месяца два мы могли наслаждаться морем и солнцем", – рассказывает OBOZ.UA жительница Одессы Мария Соколова.

В прошлом году в Одессе открыли шесть пляжей: "Калетон", инклюзивный, муниципальные в районе 14-го и 10-го фонтанов, а также пляжи "Икра" и "Чайка".

В этом году глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о планах открыть пляжи уже после майских праздников. Какие, он не уточнил, но их все обязательно проверят военные. Также там должны быть установлены защитная сетка от взрывоопасных предметов и укрытие.

Цены в Одессе лояльные

Правда, многие сомневаются, что в Одессу в этом году массово поедут курортники – из-за постоянных обстрелов.

"Пока ситуация в Одессе очень непростая, поэтому рассчитывать на довоенный курортный сезон не приходится. Не все готовы рисковать, тем более далеко не везде готовы бомбоубежища. Поэтому говорить о раннем бронировании отелей в Одессе не приходится. Люди, конечно, интересуются, но скорее всего будут бронировать номера уже ближе к отпуску и по ситуации. Наверное, это будет короткий отдых – на выходные или праздничные дни", – говорит заместитель председателя комитета по туризму Торговой палаты Украины Владимир Царук.

По его словам, цены на отдых в Одессе из-за этого достаточно лояльные. Самые большие брендовые отели могут стоить 1500-2000 грн в сутки в июне. Более скромные гостиницы – 800-1000 грн в сутки. В частном секторе, конечно, дешевле.

"Сейчас украинцы бронируют отдых в Карпатах, Закарпатье, там, где относительно спокойно. Там цены в два-три раза выше одесских", – отмечает Царук.

Сколько стоит отдохнуть в Одессе в июне

Сутки отдыха в середине июня в трехзвездочном отеле Одессы будут стоить 1000 – 1500 грн. В 5-звездочном – 3500 и выше.

Что касается апартаментов и гостевых домов – цены от 600 до 1000 грн. В хостеле можно снять номер за 300–500 грн.

В 2021 году цены были примерно такими же: 260 – 400 грн. Комната в гостевом доме – от 700 грн, в 2021 году – от 650 грн.

Номера в частном секторе в июне можно снять за 1600 грн на троих. Но можно найти и дешевле – 500-700 грн. В 2021 году подобные номера стоили 600 грн на двоих и 750 грн на троих.

В связи с ситуацией теперь среди преимуществ жилья указывают не только наличие кондиционера и бойлера, но и наличие бомбоубежища и генератора.

"Для того чтобы обеспечить наших гостей нормальным отдыхом, нам пришлось купить пару генераторов. Поэтому у нас со светом проблем не будет. Что касается бомбоубежища, то буквально в пяти минутах ходьбы от нас есть кафе в подвальном помещении, туда пускают людей" , – рассказала владелица апартаментов Лидия.

Сдающие квартиры в новостройках также указывают наличие подземной парковки, куда можно спуститься во время российской ракетной атаки.

Что с Затокой?

Что касается Затоки (поселок Каролино-Бугазской сельской громады Белгород-Днестровского района Одесской области), скорее всего, этим летом тут снова не будет курортного сезона. К сожалению, здесь нет информации о безопасных пляжах.

"Мы ждем указаний из областной администрации. Если нам разрешат открыть пляжи, то мы об этом сообщим, но пока никаких данных у нас нет", – сказали OBOZ.UA в администрации Каролино-Бугаза.

Хотя владельцы баз и мини-гостиниц говорят, что в прошлом году на некоторых пляжах люди купались.

"Был единственный случай, когда человек подорвался на мине, после чего долго к морю никто не ходил. Затем снова начали купаться в море. Прилеты были только в одном районе Затоки, а так спокойно. Во многих отелях и базах отдыха есть бассейны, поэтому люди загорают там. Мы бы, конечно, хотели, чтобы у нас начался курортный сезон, потому что бизнес здесь совсем остановился, а платить за землю и недвижимость нужно", – говорит владелец одного из отелей.

Пока же в Затоке пусто, здесь мало людей, а часть владельцев баз отдыха и гостевых домов даже покинули поселок. В прошлом году Затоку несколько раз обстреливали. Самый сильный обстрел был в июле прошлого года, тогда враг запустил 11 ракет. Были разрушены многие дома и базы отдыха в одном из районов Затоки.