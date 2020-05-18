В Одессе обрушился 4-этажный жилой дом: разрушены несколько квартир. Фото и видео

В Одессе на улице Торговой частично обрушился четырехэтажный жилой дом, повреждены несколько квартир.

Из здания эвакуировали людей. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

По данным ведомства, частично повреждены три квартиры на четвертом, третьем и втором этажах, в которых проживали 17 человек. На момент происшествия их не было дома.

Из здания эвакуировали 8 жителей, в том числе двоих детей. Всего в доме 30 квартир.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 45 человек личного состава и 12 единиц техники.

В полиции считают, что инцидент мог произойти из-за земляных работ на стройплощадке рядом с домом.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", – рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Жительница квартиры №4, которая располагалась на третьем этаже здания, еле успела спастись до обрушения.

"Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных и выбежали. Остались без ничего", – рассказала она "Думской".

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По состоянию на 19:30, пострадавших нет, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители уточнили, что обрушение произошло в четырех квартирах.

"Сейчас мы ждем возвращения людей домой. После проведения необходимых действий их перевезут в определенные мэрией места временного проживания", – сказано в сообщении.

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Тем временем в ГСЧС добавили, что работы на месте происшествия приостановлены из-за угрозы повторного обрушения.

"В соответствии с рекомендациями Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разбору строительных конструкций приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 14 мая обрушилось здание бывшего кинотеатра "Промінь". В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал.