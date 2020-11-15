Выборы мэра Одессы: КМИС показал результаты Труханова и Скорика

Дарья Дурова Политика 20:15, 15.11.2020 Обновлено: 20:55, 15.11.2020

Во втором туре выборов мэра Одессы предварительно победил действующий городской глава Геннадий Труханов, сопредседатель партии "Доверяй делам".

Согласно экзитполу Киевского международного института социологии, политик может набрать 56,7%. Об этом сообщается на сайте КМИС. Такие результаты опубликованы после закрытия участков, по состоянию на 20:00.

Представителя "ОПЗЖ" Николая Скорика предварительно поддержали 40,9% избирателей.

2,3% респондентов ответили, что не поддержали ни одного кандидата либо испортили свой бюллетень.

Погрешность выборки не должна превышать 3-4%, заявили социологи.

Более детально о втором туре местных выборов читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в Центральной избирательной комиссии заявили, что введенный на территории всей Украины карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование в рамках второго тура местных выборов.

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Одесса Политика

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