Звільнено "люстрованого" голову Одеської митниці Пудрика

Виконувача обов'язків голови Одеської митниці Дениса Пудрика звільнено зі своєї посади.

Про це повідомила Державна митна служба. У відомстві зазначили, що за два місяці чиновник показав негативний результат.

У ДМС наголосили, що керівник не зміг налагодити організацію та контроль якісного виконання формальностей посадовими особами.

"Зафіксовано численні випадки заниження вартості імпортованих товарів. Наприклад, за 17 календарних днів жовтня на Одеській митниці спостерігалося загальне зниження рівня митної вартості товарів на 15%, податкового навантаження на одиницю імпорту – на 11,6%", – йдеться в повідомленні.

Пояснюється, що це стало причиною недоотримання державним бюджетом законних платежів.

Також Державна митна служба ініціювала повний аудит, результати якого буде оприлюднено після перевірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Пудрик став виконувачем обов'язків голови Одеської митниці 25 серпня. Його призначення викликало критику серед політиків.

Нагадаємо, що чиновника було люстровано, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.