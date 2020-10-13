Рояль для Зеленского в одесской школе насмешил украинцев. Фото

В одесской школе №117 накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского и его польского коллеги Анджея Дуды арендовали и установили белый рояль. Также там спешно сделали ремонт.

В итоге главы государств так и не посетили ее, пишут пользователи соцсетей. Вся эта ситуация рассмешила украинцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Школу преобразили, все поменяли (ремонта сделали больше, чем за три месяца) и арендовали белый рояль, поставили его в холле. Интересно, директриссе хочется посмотреть фирменную игру Зеленского на рояле?" – написал один из пользователей сети.

В школе Одессы к приезду Зеленского арендовали рояль. Faceook Вячеслава Медведева

При этом некоторые отмечают, что даже хотели убрать несущие колонны в столовой, потому что они выглядели "по-совковому".

"Новости из школы. Зеленского там не будет, что-то в планах поменялось. Рояль притащили зря", – написал Вячеслав Медведев. В ответ на его комментарий пошутили, что "видимо, не репетировал и испугался импровизировать".

В школе №117 установили рояль к приезду Зеленского. Google Maps

Другие пользователи также стали иронизировать по поводу этой ситуации: "Все оно просто по-рагульски", "Боже, а потом весь ремонт уберут".

Реакция украинцев на рояль для Зеленского в одесской школе.

Украинцев рассмешил рояль для Зеленского в школе Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего визита в Одессу Владимир Зеленский в маске напугал ребенка.