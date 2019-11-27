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29 листопада • оновлено в 12:18
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Потрапивший у скандал через путінське ТВ депутат з Одеси увімкнув режим "патріота"

1.1т
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Депутат Одеської міськради від "Оппоблоку" Богдан Гіганов розфарбував фасад свого офісу в жовто-сині кольори, щоб його не розмальовували активісти.

Нещодавно одеські патріоти зробили кілька написів біля входу в депутатський офіс, залишивши там ще і траурний вінок. Громадськість звинуватила Гіганова в любові до Путіна і Росії після того, як він засвітився в одному з пропагандистських ток-шоу на росТВ. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Потрапивший у скандал через путінське ТВ депутат з Одеси увімкнув режим "патріота"

Потрапивший у скандал через путінське ТВ депутат з Одеси увімкнув режим "патріота"

Коли про це стало відомо, одеський політик став об'єктом гострої критики, на яку відповів не менш жорстко. На своїй сторінці в Facebook депутат обматюкав всіх незадоволених його співпрацею з РосЗМІ, заявивши, що жодні закони не забороняють йому їздити в Росію.

Після поїздки в Росію потрапивший у скандал депутат розфарбував свій офіс в жовто-сині кольори

Після поїздки в Росію потрапивший у скандал депутат розфарбував свій офіс в жовто-сині кольори

Патріоти розмалювали фасад офісу скандального депутата після його виступу на росТВ

Патріоти розмалювали фасад офісу скандального депутата після його виступу на росТВ

dumskaya.net

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, депутат міської ради Одеси Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Ефір за участю українця вийшов в п'ятницю, 22 листопада.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Опозиційний блок активисти
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