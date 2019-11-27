Потрапивший у скандал через путінське ТВ депутат з Одеси увімкнув режим "патріота"

Депутат Одеської міськради від "Оппоблоку" Богдан Гіганов розфарбував фасад свого офісу в жовто-сині кольори, щоб його не розмальовували активісти.

Нещодавно одеські патріоти зробили кілька написів біля входу в депутатський офіс, залишивши там ще і траурний вінок. Громадськість звинуватила Гіганова в любові до Путіна і Росії після того, як він засвітився в одному з пропагандистських ток-шоу на росТВ. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Коли про це стало відомо, одеський політик став об'єктом гострої критики, на яку відповів не менш жорстко. На своїй сторінці в Facebook депутат обматюкав всіх незадоволених його співпрацею з РосЗМІ, заявивши, що жодні закони не забороняють йому їздити в Росію.

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Патріоти розмалювали фасад офісу скандального депутата після його виступу на росТВ dumskaya.net

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, депутат міської ради Одеси Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Ефір за участю українця вийшов в п'ятницю, 22 листопада.

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