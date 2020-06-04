Под Одессой любители селфи уничтожили уникальное "фиолетовое поле": фото и видео
В Теплодаре Одесской области уникальное поле фиолетовых цветов дельфиниума превращается в облысевшую поляну.
Как пишет 048.ua, любители селфи толпами съезжаются на "фиолетовое поле", где топчут и рвут цветы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Несмотря на то, что этому полю уже более пяти лет, популярность у инстаграмеров оно приобрело только две недели назад… Любители селфи и профессиональные фотографы превратили его в настоящую фотомекку. Дорога возле поля забита припаркованными автомобилями, а на самом поле сложно найти место, где бы в кадр не попали другие люди", – отмечает издание.
Уничтожают поле не только фотолюбители, но и предприниматели, которые потом устраивают различные акции с подарками букетов из дельфиниума.
На данный момент вытоптано и вырвано огромное количество цветов, скоро от уникальной локации может ничего не остаться.
Как писал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине обнаружили поляну, на которой выросли тысячи одуванчиков. Они уже отцвели и окрасились в белый цвет.