Под Одессой любители селфи уничтожили уникальное "фиолетовое поле": фото и видео

Одесса 15:55, 4.06.2020 Обновлено: 16:12, 4.06.2020

В Теплодаре Одесской области уникальное поле фиолетовых цветов дельфиниума превращается в облысевшую поляну.

Как пишет 048.ua, любители селфи толпами съезжаются на "фиолетовое поле", где топчут и рвут цветы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Фиолетовое поле" превратилось в настоящую фотомекку

"Несмотря на то, что этому полю уже более пяти лет, популярность у инстаграмеров оно приобрело только две недели назад… Любители селфи и профессиональные фотографы превратили его в настоящую фотомекку. Дорога возле поля забита припаркованными автомобилями, а на самом поле сложно найти место, где бы в кадр не попали другие люди", – отмечает издание.

Уничтожают поле не только фотолюбители, но и предприниматели, которые потом устраивают различные акции с подарками букетов из дельфиниума.

На данный момент вытоптано и вырвано огромное количество цветов, скоро от уникальной локации может ничего не остаться.

Instagram/Rainbow cardinal
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
Скрин Instagram

Как писал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине обнаружили поляну, на которой выросли тысячи одуванчиков. Они уже отцвели и окрасились в белый цвет.

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Одесса

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