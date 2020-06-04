Під Одесою любителі селфі знищили унікальне "фіолетове поле": фото й відео
У Теплодарі Одеської області унікальне поле фіолетових квітів дельфініуму перетворюється на облисілу галявину.
Як пише 048.ua, любителі селфі натовпами з'їжджаються на "фіолетове поле", де топчуть і рвуть квіти (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Незважаючи на те, що цьому полю вже більш як п'ять років, популярності в інстаграмерів воно набуло лише два тижні тому... Любителі селфі та професійні фотографи перетворили його на справжню фотомекку. Дорога біля поля забита припаркованими автомобілями, а на самому полі складно знайти місце, де б в кадр не потрапили інші люди", – зазначає видання.
Знищують поле не тільки фотолюбителі, а й підприємці, які потім влаштовують різні акції з подарунками букетів із дельфініуму.
Наразі витоптано й вирвано величезну кількість квітів, скоро від унікальної локації може нічого не залишитися.
Як писав OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині виявили галявину, на якій виросли тисячі кульбаб. Вони вже відцвіли й забарвилися в білий колір.