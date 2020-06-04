Під Одесою любителі селфі знищили унікальне "фіолетове поле": фото й відео

Одеса 15:55, 4.06.2020 Оновлено: 16:12, 4.06.2020

У Теплодарі Одеської області унікальне поле фіолетових квітів дельфініуму перетворюється на облисілу галявину.

Як пише 048.ua, любителі селфі натовпами з'їжджаються на "фіолетове поле", де топчуть і рвуть квіти (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Фіолетове поле" перетворилося на справжню фотомекку

"Незважаючи на те, що цьому полю вже більш як п'ять років, популярності в інстаграмерів воно набуло лише два тижні тому... Любителі селфі та професійні фотографи перетворили його на справжню фотомекку. Дорога біля поля забита припаркованими автомобілями, а на самому полі складно знайти місце, де б в кадр не потрапили інші люди", – зазначає видання.

Знищують поле не тільки фотолюбителі, а й підприємці, які потім влаштовують різні акції з подарунками букетів із дельфініуму.

Наразі витоптано й вирвано величезну кількість квітів, скоро від унікальної локації може нічого не залишитися.

Instagram/Rainbow cardinal
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
048.ua
Скрін Instagram

Як писав OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині виявили галявину, на якій виросли тисячі кульбаб. Вони вже відцвіли й забарвилися в білий колір.

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Одеса

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