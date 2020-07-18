На трассы Одессы срочно выведут наряды полиции из-за трагических аварий
На трассы Одессы срочно выведут наряды полиции из-за трагических аварий.
В Одессе после двух смертельных аварий, которые произошли 18 июля и унесли жизни восьмерых человек, правоохранители заявили, что будут контролировать все аварийно-опасные участки дорог в регионе.
Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. По словам полицейских, контроль будет происходить круглосуточно.
"С сегодняшнего дня по поручению главы одесской полиции все аварийно-сложные участки дорог международного и регионального значения будут круглосуточно контролироваться нарядами групп реагирования патрульной полиции", – сказано в сообщении.
На трассы Одессы срочно выведут наряды полиции из-за трагических аварий od.npu.gov.ua
На трассы Одессы срочно выведут наряды полиции из-за трагических аварий od.npu.gov.ua
Так, работники полиции будут уделять повышенное внимание соблюдению водителями, в том числе транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, правил дорожного движения. В частности выявлению нарушителей, которые допускают превышение скорости движения и создают ситуации, которые могут привести к авариям.
Также усилится контроль за поведением детей на улично-дорожной сети, чтобы предотвратить их травмирование.
"Кроме указанных мероприятий работники полиции будут проводить и разъяснительную работу с участниками дорожного движения по недопущению нарушений ПДД", – отметили в пресс-служба полиции.
На трассы Одессы срочно выведут наряды полиции из-за трагических аварий od.npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля утром на трассе Одесса – Рени произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами.
В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок.
В сети опубликовали видео с места происшествия.
Известно, что в автомобиле "ВАЗ" разбились четверо бывших одноклассников, они возвращались с отдыха.
В этот же день на трассе Одесса – Рени (около села Маяки Беляевского района) произошла вторая авария. Два человека погибли на месте, еще двое доставлены в больницу.