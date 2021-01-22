Мясковского отстранили от должности, чтобы вернуть старые "схемы" аренды буксиров – СМИ

Руководитель Одесского морского торгового порта Алексей Мясковский был отстранен от своей должности для того, чтобы определенные буксирные компании, которые близки к руководству Мининфраструктуры и профильного парламентского комитета, смогли реализовывать схемы, по которым они брали государственные буксиры в аренду за минимальные средства.

Об этом сообщает delo.ua Авторы материала пишут, что увольнение чиновника, который едва ли не единственный в отрасли смог продемонстрировать быстрый и чистый рост показателей своего предприятия – ОМТП достался Мясковскому от знаменитых "почтальонов" со 110-миллионными убытками, а всего через год порт достиг 40-миллионной прибыли – вызвало недоумение у участников рынка.

"Многие источники сходятся во мнении, что отстраненный руководитель "перешел дорогу" ряду нечистых на руку компаний, об аферах которых в портах Большой Одессы СМИ пишут уже много месяцев. Более того, он "прикрыл" ряд схем, процветавших при бывшем руководителе ОМТП Игоре Ткачуке, а также вовсю противостоял давлению со стороны так называемого "бэк-офиса" Министерства инфраструктуры и его идеолога Павла Шевченко. Последний, вместе со своей командой, по словам участников рынка, неоднократно осуществлял давление на менеджмент государственных портов, вымогая сдавать в аренду государственные буксиры по минимальным ценам для "своих" буксирных фирм-прокладок. Чиновникам угрожали увольнением и проблемами с силовыми структурами, и в случае Алексея Мясковского угрозы были реализованы", – говорится в материале.

В качестве доказательства инсайдеры журналистов приводят конкретный пример: спустя всего день после отстранения Алексея Мясковского, три самых качественных и ходовых буксира Одесского порта – Патриот, Новатор и Ударник – в срочнейшем порядке, без тендера и даже минимальной попытки соблюсти законные процедуры – оформились для передачи в аренду компаниям, аффилированным с буксирной "прокладкой" Ник-флот. По данным "Думской", госбуксиры отдали за весьма небольшие деньги, которые не позволят оплатить даже технические регламентные работы. Ночью с 21 на 22 января "Ударник", "Новатор" и "Патриот" отправились в николаевский порт и уже приступили к работе.

Информацию о "буксирных схемах" подтверждают и телеграм – каналы: "Два бывших СБУшника (хотя бывают ли бывшие), а ныне видные "профессионалы" морехозяйственного комплекса в лице заместителя начальника АМПУ Кошина, и, неделю назад назначенного в Одесский порт, Лутия сегодня банально "гопнули" ОМТП"… Проблема в том, что определенная группа людей приближенная к одному из замов АМПУ, а именно к Кошину, хочет забрать эти буксиры (ОМТП, – ред.) без всякого тендера. Условия тендера прописаны достаточно жесткие и желающие просто не соответствует критериям. Верхом цинизма является тот факт, что предполагалось использовать инфраструктуру винницких почтальонов, а именно ТОВку которую те зарегистрировали еще в 18-м году, где в перечне учредителей юридического лица можно найти пятерых действующих капитанов Одесских буксиров, имеющих аж по 1!!! проценту уставного капитала, предприятия фрондирующих 3 мажоритариев из Винницы".