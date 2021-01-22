Мясковського усунули з посади, щоб повернути старі "схеми" оренди буксирів – ЗМІ

Керівник Одеського морського торгового порту Олексій Мясковський був відсторонений від своєї посади для того, щоб певні буксирні компанії, близькі до керівництва Мінінфраструктури та профільного парламентського комітету, змогли реалізовувати схеми, за якими вони брали державні буксири в оренду за мінімальні кошти.

Про це повідомляє delo.ua Автори матеріалу пишуть, що звільнення чиновника, який чи не єдиний в галузі зміг продемонструвати швидке і чисте зростання показників свого підприємства – ОМТП дістався Мясковському від знаменитих "листонош" зі 110 мільйонними збитками, а усього через рік порт досяг 40 мільйонів прибутку – викликало подив у учасників ринку.

"Багато джерел сходяться на думці, що відсторонений керівник "перейшов дорогу" ряду нечистих на руку компаній, про афери яких у портах Великої Одеси ЗМІ пишуть вже багато місяців. Більш того, він" прикрив " ряд схем, що процвітали за колишнього керівника ОМТП Игора Ткачука, а також щосили протистояв тиску з боку так званого "бек-офісу" Міністерства інфраструктури і його ідеолога Павла Шевченка. Останній, разом зі своєю командою, за словами учасників ринку, неодноразово здійснював тиск на менеджмент державних портів, вимагаючи здавати в оренду державні буксири за мінімальними цінами для "своїх" буксирних фірм-прокладок. Чиновникам погрожували звільненням і проблемами з силовими структурами, і в разі Олексія Мясковського загрози були реалізовані", – йдеться в матеріалі.

Як доказ інсайдери журналістів призводять конкретний приклад: лише через день після відсторонення Олексія Мясковського, три найбільш якісних і ходових буксири Одеського порту – Патріот, Новатор і Ударник – в терміновому порядку, без тендера і навіть мінімальної спроби дотримати законні процедури – оформилися для передачі в оренду компаніям, афільованим з буксирною "прокладкою" Нік-флот. За даними "Думської", держбуксири віддали за вельми невеликі гроші, які не дозволять оплатити навіть технічні регламентні роботи. Вночі з 21 на 22 січня "Ударник", "Новатор" і "Патріот" вирушили до миколаївського порту і вже приступили до роботи.

Інформацію про "буксирні схеми" підтверджують і телеграм–канали: "Два колишніх СБУ-вця (хоча чи бувають колишні), а нині відомі "професіонали" морегосподарського комплексу в особі заступника начальника АМПУ Кошина, і, тиждень назад призначеного в Одеський порт, Лутія сьогодні банально "гопнули" ОМТП"... Проблема в тому, що певна група людей наближена до одного із заступників АМПУ, а саме до Кошина, хоче забрати ці буксири (ОМТП, – ред.) без жодного тендеру. Умови тендеру прописані досить жорсткі і охочі просто не відповідають критеріям. Верхом цинізму є той факт, що передбачалося використовувати інфраструктуру вінницьких листонош, а саме ТОВ, яке ті зареєстрували ще у 18-ому році, де в переліку засновників юридичної особи можна знайти п'ятьох чинних капітанів Одеських буксирів, що мають аж по 1!!! відсотку статутного капіталу, підприємства 3 мажоритарників з Вінниці".