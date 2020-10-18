ЕС потребовала остановить попытки переименования проспекта Небесной Сотни в Одессе

Одесская территориальная организация партии "Европейская Солидарность" заявила, что подаст в суд на Геннадия Труханова за его попытки переименовать проспект Небесной Сотни. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице организации в Facebook.

"Следуя принципам европейской интеграции, развития демократических традиций и укрепления прав человека, Украина будет продолжать двигаться прочь от тоталитарного советского прошлого. Мы осуждаем и выступаем против манипуляций и провокаций, а также политических игр вокруг ностальгии некоторых сограждан. Будущее Украины – в цивилизованной европейской семье", – заявили в партии.

По мнению партийцев "ЕС", заявления Труханова о переименовании проспекта Небесной Сотни обусловленные желанием пиара перед выборами.

"Действия городских властей является чистейшей воды предвыборным популизмом и провокацией, попыткой создать очередной раскол внутри украинского общества в Одессе и заработать политические очки. Более того – эти действия лицемерны, ведь со времени переименования прошли годы, но только перед выборами эта тема заинтересовала людей в кабинетах на Думской площади", – отметили в "Европейской Солидарности".

Переименование проспекта и возвращения ему советского названия является прямым нарушением законов Украины, поэтому такая инициатива не имеет никакой юридической перспективы – говорится в заявлении.

"Подвиг и самопожертвование Небесной Сотни – одна из трагических страниц нашей истории, это цена, которую платит наше общество за право самоидентификации, за суверенитет и независимость. Одесса – не "совок"! Одесса – европейский город с европейский будущим!", – отмечают в "Европейской солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Европейская солидарность" потребовала роспуска ТИК в Кременчуге : в партии убеждены, что отказ в регистрации списков от ЕС на местных выборах в этом городе – противозаконен.