ЄС вимагає зупинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі

Одеська територіальна організація партії "Європейська Солідарність" заявила, що подасть до суду на Геннадія Труханова через його намагання перейменувати проспект Небесної Сотні. Відповідне повідомлення було опубліковане на сторінці організації у Facebook.

"Дотримуючись принципів європейської інтеграції, розвитку демократичних традицій і зміцнення прав людини, Україна буде продовжувати рухатися від тоталітарного радянського минулого. Ми засуджуємо та виступаємо проти маніпуляцій і провокацій, а також політичних ігор навколо ностальгії деяких співгромадян. Майбутнє України – в цивілізованій європейській родині", – заявили в партії.

На думку партійців "ЄС", заяви Труханова щодо перейменування проспекту Небесної Сотні зумовлені бажанням піару перед виборами.

"Дія міської влади є найчистішої води передвиборчим популізмом і провокацією, спробою створити черговий розкол всередині українського суспільства в Одесі і заробити політичні бали. Більш того – ці дії лицемірні, адже з часу перейменування пройшли роки, але тільки перед виборами ця тема зацікавила людей в кабінетах на Думській площі", – наголосили у "Європейській Солідарності".

Перейменування проспекту і повернення йому радянської назви є прямим порушенням законів України, тому така ініціатива не має ніякої юридичної перспективи – йдеться у заяві.

"Подвиг і самопожертва Небесної Сотні – одна з трагічних сторінок нашої історії, це ціна, яку платить наше суспільство за право самоідентифікації, за суверенітет та незалежність. Одеса – не совок! Одеса – європейське місто з європейський майбутнім!", – наголошують в "Європейській Солідарності".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Європейська солідарність" зажадала розпуску ТВК у Кременчуці: у партії переконані, що відмова у реєстрації списків від ЄС на місцевих виборах у цьому місті є протизаконною.