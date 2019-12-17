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17 декабря • обновлено в 17:23
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В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв: фото

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В Одессе наградили мужчину, который во время ночного пожара вынес из пылающего кафе “Шаурма” 4 газовых баллона, чем уберег город от очередных жертв и разрушений.

Работник “Инфоксводоканала” Сергей Ермаков получил от руководства предприятия грамоту за героический поступок. А от одесситов – слова благодарности, которые они выражают в социальных сетях, сообщается на Facebook-странице “Инфоксводоканала”.

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“Спасибо, Сергей Александрович! Людей спас, детей уже спящих спас. Проснулись соседи живыми, и я проснулась живой – благодаря Сергею – он не побоялся войти в огонь”, – написала герою благодарная одесситка.

В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв

В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв

Facebook Инфоксводоканала

В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв

В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв

Facebook Инфоксводоканала

В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв

В Одессе наградили героя, предотвратившего масштабный взрыв

Facebook Инфоксводоканала

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 декабря в Одессе во время пожара в кафе "Шаурма" сотрудник одесского водоканала Сергей Ермаков вынес из огня 4 газовых баллона. Если бы они взорвались, то не обошлось без разрушений и жертв.

По словам женщины, которая живет в доме, где расположено сгоревшее кафе, перед пожаром прорвало трубу. Ликвидировать поломку приехала ремонтная бригада. Когда кафе уже пылало, Ермаков, не испугавшись открытого огня, стал выносить баллоны и предотвратил трагедию.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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