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17 грудня • оновлено в 17:23
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В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху: фото

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В Одесі нагородили чоловіка, який під час нічної пожежі виніс з палаючого кафе "Шаурма" 4 газові балони, чим врятував місто від чергових жертв і руйнувань.

Працівник "Інфоксводоканалу" Сергій Єрмаков отримав від керівництва підприємства грамоту за героїчний вчинок. А від одеситів – слова подяки, які вони висловлюють в соціальних мережах, повідомляється на Facebook-сторінці "Інфоксводоканала".

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"Спасибі, Сергію Олександровичу! Людей врятував, дітей вже сплячих врятував. Прокинулися сусіди живими, і я прокинулася живою – завдяки Сергію – він не побоявся увійти у вогонь", – написала герою вдячна одеситка.

В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху

В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху

Facebook Інфоксводоканала

В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху

В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху

Facebook Інфоксводоканала

В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху

В Одесі нагородили героя, що запобіг масштабному вибуху

Facebook Інфоксводоканала

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 17 грудня в Одесі під час пожежі в кафе "Шаурма" співробітник одеського водоканалу Сергій Єрмаков виніс з вогню 4 газові балони. Якби вони вибухнули, то не обійшлося б без руйнувань і жертв.

За словами жінки, яка живе в будинку, де розташоване згоріле кафе, перед пожежею прорвало трубу. Ліквідувати поломку приїхала ремонтна бригада. Коли кафе вже палало, Сергій Єрмаков, не злякавшись відкритого вогню, став виносити балони і запобіг трагедії.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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