В одном из старых домов в центре Одессы обнаружены старые фрески на украинскую тематику.

Слой штукатурки был нанесен на стену квартиры в доме №3 на улице Уютной еще в советские времена. Поэтому, скорее всего, стена была расписана до 1917 года, написал на своей Facebook-странице краевед Дмитрий Жданов (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На фресках с украинскими мотивами изображены люди в национальных одеждах – вышитых рубашках и шароварах, казаки верхом на лошадях и косари. Автора фресок, к сожалению, сегодня установить практически невозможно.

В одесском доме нашли старинные украинские фрески Дмитрий Жданов / Facebook

В одесском доме нашли старинные украинские фрески Дмитрий Жданов / Facebook

В одесском доме нашли старинные украинские фрески Дмитрий Жданов / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на одной из СТО Одессы повесили фото президента Украины Владимира Зеленского и накрыли его рушником. Пользователи сети пишут, что такой портрет очень напоминает икону.

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