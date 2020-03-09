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9 марта • обновлено в 13:16
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/ Одесса в деталях

В одесском доме под слоем штукатурки нашли старинные украинские фрески. Фото

2.5т
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В одном из старых домов в центре Одессы обнаружены старые фрески на украинскую тематику.

Слой штукатурки был нанесен на стену квартиры в доме №3 на улице Уютной еще в советские времена. Поэтому, скорее всего, стена была расписана до 1917 года, написал на своей Facebook-странице краевед Дмитрий Жданов (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На фресках с украинскими мотивами изображены люди в национальных одеждах – вышитых рубашках и шароварах, казаки верхом на лошадях и косари. Автора фресок, к сожалению, сегодня установить практически невозможно.

В одесском доме нашли старинные украинские фрески

В одесском доме нашли старинные украинские фрески

Дмитрий Жданов / Facebook

В одесском доме нашли старинные украинские фрески

В одесском доме нашли старинные украинские фрески

Дмитрий Жданов / Facebook

В одесском доме нашли старинные украинские фрески

В одесском доме нашли старинные украинские фрески

Дмитрий Жданов / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на одной из СТО Одессы повесили фото президента Украины Владимира Зеленского и накрыли его рушником. Пользователи сети пишут, что такой портрет очень напоминает икону.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Какая-то светлая голова замазало этот кал, так нет же..всплыло
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
3 век до рождения Иисуса Христенко, как минимум.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
это наверняка доказывает то, что Украина существовала до возникновения Москвы и Московской области!
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