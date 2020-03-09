В одному зі старих будинків у центрі Одеси виявлені старі фрески на українську тематику.

Шар штукатурки було завдано на стіну квартири будинку №3 на вулиці Затишній ще в радянські часи. Тому, швидше за все, стіна була розписана до 1917 року, написав на своїй Facebook-сторінці краєзнавець Дмитро Жданов (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

На фресках з українськими мотивами зображені люди в національному вбранні – вишитих сорочках і шароварах, козаки верхи на конях і косарі. Автора фресок, на жаль, сьогодні встановити практично неможливо.

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески Дмитро Жданов / Facebook

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески Дмитро Жданов / Facebook

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески Дмитро Жданов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній із СТО Одеси повісили фото президента України Володимира Зеленського і накрили його рушником. Користувачі мережі пишуть, що такий портрет дуже нагадує ікону.

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