Головна Новини
9 березня • оновлено в 13:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В одеському будинку під шаром штукатурки знайшли старовинні українські фрески. Фото

2.5т
Читати матеріал російською

В одному зі старих будинків у центрі Одеси виявлені старі фрески на українську тематику.

Шар штукатурки було завдано на стіну квартири будинку №3 на вулиці Затишній ще в радянські часи. Тому, швидше за все, стіна була розписана до 1917 року, написав на своїй Facebook-сторінці краєзнавець Дмитро Жданов (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

На фресках з українськими мотивами зображені люди в національному вбранні – вишитих сорочках і шароварах, козаки верхи на конях і косарі. Автора фресок, на жаль, сьогодні встановити практично неможливо.

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески

Дмитро Жданов / Facebook

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески

Дмитро Жданов / Facebook

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески

В одеському будинку знайшли старовинні українські фрески

Дмитро Жданов / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одній із СТО Одеси повісили фото президента України Володимира Зеленського і накрили його рушником. Користувачі мережі пишуть, що такий портрет дуже нагадує ікону.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
12
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Какая-то светлая голова замазало этот кал, так нет же..всплыло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
3 век до рождения Иисуса Христенко, как минимум.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
это наверняка доказывает то, что Украина существовала до возникновения Москвы и Московской области!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини

Топпублікації

Топблоги