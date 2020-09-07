В Одессе устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа поднятия танкера "Делфи". Фото

Карина Бондаренко Одесса в деталях 09:33, 7.09.2020

В Одессе 6 сентября чиновники, журналисты и местные жители устроили ажиотаж вокруг завершающего этапа по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера "Делфи".

В течении дня вокруг бункеровщика на пляже "Дельфин" кружили буксиры, летали дроны, а люди снимали происходящее на телефоны и камеры, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что танкер в воскресенье не подняли, одесские чиновники приехали на пляж, чтобы сделать фото с ним и написать об этом в социальной сети.

Так, похвастались работами в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куций, мэр Одессы Геннадий Труханов и его заместитель Сергей Подгайный.

Чиновники фотографировались на пляже.
Максим Куций в Facebook
В воскресенье "Делфи" не подняли.
Думская

Труханов присвоил заслугу в понятии танкера себе. В комментариях под публикацией министр инфраструктуры Владислав Криклий задал вопрос, какое отношение мэр имеет к работам. На вопрос Труханов ему не ответил.

"Мы перешли к финальному этапу операции по подъёму Delfi. В данный момент заканчивается откачка воды из танкера. После того, как судно сбалансируют, его с помощью баржи и буксира отбуксируют в Черноморск. Не сомневаюсь в том, что все эти работы можно (и нужно!) было организовать гораздо раньше и не затягивать процесс", – написал Труханов.

"Товарищ мэр, а причём здесь вы?" – возразил Криклий.

Мэр Одессы похвастался в соцсети.
Геннадий Труханов в Facebook
Криклий задал вопрос Труханову.
Геннадий Труханов в Facebook
Танкер "Делфи".
Думская
В Одессе устроили ажиотаж вокруг танкера.
Думская
Начался завершающий этап работ по поднятию танкера.
Думская
Работы по поднятию затонувшего танкера.
Думская
Вокруг танкера кружили буксиры и лодки.
Думская

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Комментировать
Одесса Одесса в деталях

Смотрите также

Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Умер голос эпохи – легендарный диктор Украинского радио Николай Козий

Крым оказался на грани катастрофы из-за нехватки воды: зачем Кремль осушил полуостров

В Ливии сбили российский военный истребитель: пилот снял видео

Государству нужен стержень