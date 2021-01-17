В Одессе море "закипело" из-за мороза: видео удивительного явления

В Одессе в ночь на 17 января ударил сильный мороз и из-за разницы температуры воздуха и воды Черное море "закипело".

Уникальное явление сняли на камеру местные жители, поделившись ими в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как на поверхности воды клубится "дым". При этом у моря очень ветрено, из-за пара сохраняется ограниченная видимость.

"Кипящее" море в Одессе

По данным синоптиков, ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -13 градусов, но чувствовалось как -22. А температура воды составляет 3-5 градусов тепла.

Так, море не замерзло, а на его поверхности появилась дымка, похожая на пар при кипении.

Дымка на море в Одессе

Погода в Одессе Укргидрометцентр

Температура воздуха и воды в Одессе sinoptik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 20 марта в Одессе заметили необычное природное явление, когда облака буквально разделили небо на две части.