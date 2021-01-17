В Одесі море "закипіло" через мороз: відео дивного явища

В Одесі в ніч на 17 січня вдарив сильний мороз і через різницю температури повітря й води Чорне море "закипіло".

Унікальне явище зняли на камеру місцеві жителі, поділившись ними у соцмережах (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як на поверхні води клубочиться "дим". Водночас біля моря дуже вітряно, через пар зберігається обмежена видимість.

"Кипляче" море в Одесі

За даними синоптиків, уночі 17 січня температура повітря в Одесі була -13 градусів, але відчувалося як -22. А температура води становить 3-5 градусів тепла.

Так, море не замерзло, а на його поверхні з'явився серпанок, схожий на пар під час кипіння.

Димка на морі в Одесі

Погода в Одесі Укргідрометцентр

Температура повітря і води в Одесі sinoptik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік 20 березня в Одесі помітили незвичайне природне явище, коли хмари буквально розділили небо на дві частини.