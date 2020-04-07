Начальник одеської поліції Олег Бех звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням обмежити продаж алкоголю на території міста.

У поліції вважають, що такий крок послужить профілактикою для недопущення поширення коронавірусу. Відповідний документ на своїй сторінці в Facebook опублікував співробітник Одеської міськради Сергій Дубенко.

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон" gp.by

"Просимо вас розглянути питання про тимчасове обмеження (на період карантину) торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями суб'єктами господарювання, що мають ліцензію, шляхом заборони їх реалізації з 20:00 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні", – йдеться у зверненні начальника поліції.

Сам Дубенко прокоментував ситуацію наступним чином:

"Якщо ви ще не зрозуміли, що поліція вирішила всерйоз допомогти малому бізнесу, тоді ми йдемо до вас... Хто-небудь знає, як взаємопов'язані карантин і ліцензована торгівля алкоголем?".

У той же час реакція мера Одеси на таку пропозицію поки не повідомляється.

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон" Facebook Сергія Дубенко

Відзначимо, що Одеська міськрада в грудні 2017 роки вже приймала подібне рішення, яке однак так і не вступило в силу через невідповідність українському законодавству.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні вважають, що Україна втрачає до 15 млрд гривень через тіньовий алкоголь.

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