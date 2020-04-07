Головна Новини
7 квітня • оновлено в 19:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон"

263
Читати матеріал російською

Начальник одеської поліції Олег Бех звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням обмежити продаж алкоголю на території міста.

У поліції вважають, що такий крок послужить профілактикою для недопущення поширення коронавірусу. Відповідний документ на своїй сторінці в Facebook опублікував співробітник Одеської міськради Сергій Дубенко.

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон"

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон"

gp.by

"Просимо вас розглянути питання про тимчасове обмеження (на період карантину) торгівлі алкогольними та слабоалкогольними напоями суб'єктами господарювання, що мають ліцензію, шляхом заборони їх реалізації з 20:00 до 10:00, а також у вихідні та святкові дні", – йдеться у зверненні начальника поліції.

Сам Дубенко прокоментував ситуацію наступним чином:

"Якщо ви ще не зрозуміли, що поліція вирішила всерйоз допомогти малому бізнесу, тоді ми йдемо до вас... Хто-небудь знає, як взаємопов'язані карантин і ліцензована торгівля алкоголем?".

У той же час реакція мера Одеси на таку пропозицію поки не повідомляється.

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон"

В Одесі через карантин хочуть ввести "сухий закон"

Facebook Сергія Дубенко

Відзначимо, що Одеська міськрада в грудні 2017 роки вже приймала подібне рішення, яке однак так і не вступило в силу через невідповідність українському законодавству.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кабміні вважають, що Україна втрачає до 15 млрд гривень через тіньовий алкоголь.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Одеса в деталях

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 1462.

    Вилікувалися: 28. Померли: 45.

  • У світі захворіли понад 1,3 мільйона осіб, загинули – більше 70 тисяч.

  • У ВООЗ заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

  • У МОЗ розповіли, коли може закінчитися карантин в Україні.

  • Медики назвали провісник швидкої смерті при коронавірусі.

  • Швеція відмовилася від карантину: школи і дитячі садки відкриті, а місцеві жителі ходять у ресторани.

Новини

Топпублікації

Топблоги