У клубі Одеси зірвали карантин і влаштували бурхливу вечірку. Відео

В одеському клубі Ibiza влаштували велику вечірку, незважаючи на діючі в Україні карантинні заходи.

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Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал "Картель". На них видно, що люди не дотримуються ні соціальної дистанції, ні маскового режиму (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

При цьому наголошується, що 13 червня до клубу приїде український мультиартист MONATIK.

"Одеса вже запалює, ось в Ібіці вчора була "тусовка", а сьогодні приїжджає туди Монатік і людей буде ще більше. Сьогодні в Україні +753 заражених (коронавірусом), дивлячись на таку тусовку, де ніхто не дотримується маскового режиму та дистанції, заражених буде ще більше", – йдеться у повідомленні.

Telegram "Картель"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні подібні вечірки відбулися в одеських клубах Ibiza і Park Residence Odess.

Нагадаємо, що з 10 червня в Україні почався черговий етап пом'якшення обмежень, введених через епідемію COVID-19.

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