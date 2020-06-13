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13 червня • оновлено в 15:10
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У клубі Одеси зірвали карантин і влаштували бурхливу вечірку. Відео

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В одеському клубі Ibiza влаштували велику вечірку, незважаючи на діючі в Україні карантинні заходи.

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Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал "Картель". На них видно, що люди не дотримуються ні соціальної дистанції, ні маскового режиму (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У клубі Одеси зірвали карантин і влаштували бурхливу вечірку

При цьому наголошується, що 13 червня до клубу приїде український мультиартист MONATIK.

"Одеса вже запалює, ось в Ібіці вчора була "тусовка", а сьогодні приїжджає туди Монатік і людей буде ще більше. Сьогодні в Україні +753 заражених (коронавірусом), дивлячись на таку тусовку, де ніхто не дотримується маскового режиму та дистанції, заражених буде ще більше", – йдеться у повідомленні.

У клубі Одеси зірвали карантин і влаштували бурхливу вечірку

Telegram "Картель"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні подібні вечірки відбулися в одеських клубах Ibiza і Park Residence Odess.

Нагадаємо, що з 10 червня в Україні почався черговий етап пом'якшення обмежень, введених через епідемію COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Одеса
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