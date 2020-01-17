Облачную, но сухую погоду обещают синоптики Одессе и области на 17 января.

Так, в пятницу, 17 января в Одессе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Температура воздуха ночью составит 0-2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 4 °С тепла.

В Одесской области 17 января также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 5 °С выше нуля.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Солнце сквозь тучи: прогноз погоды в Одессе на 17 января Odessa.online

Солнце сквозь тучи: прогноз погоды в Одессе на 17 января Odessa.online

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в ботаническом саду Национального университета имени Мечникова посреди зимы расцвели два экзотических цветка. Это Смолосемянник волнистый из Австралии и Океании, а также Гиппеаструм гибридный из Южной Америки.

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