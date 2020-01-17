Хмарну, але суху погоду обіцяють синоптики Одесі і області на 17 січня.

Так, в п'ятницю, 17 січня в Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Температура повітря вночі складе 0-2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 4 °С тепла.

В Одеській області 17 січня також буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура повітря вночі складе від 3 °С морозу до 2 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 5 °С вище нуля.

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

Сонце крізь хмари: прогноз погоди в Одесі на 17 січня Odessa.online

Сонце крізь хмари: прогноз погоди в Одесі на 17 січня Odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ботанічному саду Національного університету імені Мечникова посеред зими розцвіли дві екзотичних квітки. Це Смолосемяннік хвилястий з Австралії і Океанії, а також Гіппеаструм гібридний з Південної Америки.

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