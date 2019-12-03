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3 декабря • обновлено в 07:59
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Снег с дождем и не только: прогноз погоды на 3 декабря в Одессе

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Дождь с мокрым снегом и шквальный ветер – такую погоду 3-го декабря обещают одесситам синоптики.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, ночью во вторник, 3-го декабря в Одессе пойдет снег с дождем. В течение дня и до самого вечера осадков не ожидается, но небо будет пасмурным. Весь день будет сильный северо-западный ветер – 9-14 м/с. Местами скорость ветра может достигать 24 м/с.

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Снег с дождем и не только: прогноз погоды на 3 декабря в Одессе

Снег с дождем и не только: прогноз погоды на 3 декабря в Одессе

znaj.ua (иллюстрация)

Температура воздуха ночью составит 2-0 °С. Днем столбик термометра поднимется ​до 3-4 °С выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионер из села Шевченково на юге Одесской области погиб от первых ночных заморозков в ночь на 2 декабря. Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("Убийство") с пометкой "несчастный случай".

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Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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